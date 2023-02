Mastercard ofrece tips para el consumo inteligente

Dentro del programa de Cuentas Claras, Mastercard comparte, en videos dinámicos e interactivos, el conocimiento necesario, tips y herramientas para usar distintos productos financieros.

El Salvador. Con la aceleración de la transformación digital y la recuperación de la economía, muchas personas han modificado sus hábitos de consumo y ahora son más conscientes que nunca sobre cómo gastar su dinero.

Por ello, Mastercard ofrece diez consejos a tomar en cuenta, para realizar compras en línea inteligentemente.

Sin importar cuánto dinero gane mensualmente, lo primordial es tener el control y saber cuánto dinero entra y sale de su bolsillo. Un beneficio claro de usar sus tarjetas es la facilidad, rapidez y seguridad en las compras, ejemplo es esto es la tecnología de pagos sin contacto. Al usar tu Mastercard, de débito o crédito, recibe beneficios adicionales (de acuerdo con cada emisor) por las compras, como reservas prioritarias, descuentos, ‘cash back’, puntos, experiencias Priceless y más.

Además, si le gusta hacer compras online, verifique que el sitio web sea confiable. Evite usar una red abierta para realizar lass compras en línea ya que pueden ser vulnerables.

No use sus tarjetas en dispositivos que no sean suyos. Compare precios en línea versus los precios en tiendas físicas para conseguir mejores ofertas. Aplique la regla de las 24 horas, cuando quiera realizar una compra de impulso que no está dentro de su presupuesto, medítalo por 24 horas y defina si avanza con la compra.

Compre siempre en línea en lugares confiables, fíjese que la dirección de la página del comercio inicie con el protocolo de seguridad “https”. Lea testimonios o reseñas de los productos que va a comprar, previo a realizar la compra. Finalmente, revise siempre la política de devoluciones y garantía de pago conocidas y guarde sus facturas.

Ya sea que compre en una tienda física, en línea a través de su computadora o teléfono móvil, Mastercard le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para crear una experiencia de consumo sencilla e intuitiva, dando a los consumidores tranquilidad para que puedan interactuar digitalmente con confianza.

Además, dentro del programa de Cuentas Claras, Mastercard comparte, en videos dinámicos e interactivos, el conocimiento necesario, tips y herramientas para usar distintos productos financieros.