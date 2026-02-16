Marina Nacional decomisa 6.6 toneladas de cocaína en alta mar

Nayib Bukele: “En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano”.

Foto: Marina Nacional.

San Salvador. Un cargamento de 6.6 toneladas de cocaína fue incautado en las últimas horas por la Marina Nacional, y ha capturado a diez extranjeros, anunció el presidente Nayib Bukele.

El gobernante consideró que esta incautación de droga se convierte, hasta ahora, en la más grande en la historia de El Salvador.

Bukele dijo en sus redes sociales que el decomiso de la droga ocurrió a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de las costas salvadoreñas; la cocaína era transportada el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África.

El mismo tenía compartimientos en los que iban ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones. Confirmó el gobernante.

“Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación”, aseguró Bukele.

Y complemento que, “en la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano”.