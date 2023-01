Mariana Salazar ha vencido el cáncer de mama

La última competencia de Mariana fue en febrero de 2022, en el Open Downhill en Costa Rica, donde se coronó campeona y ahora, tras ganar la carrera más importante de su vida (contra el cáncer), renovó el anhelo de volver a subirse a su bicicleta y a representar a El Salvador en competencias élite.

Foto: Indes.

San Salvador. Hace cuatro meses la ciclista salvadoreña Mariana Salazar dio a conocer en sus redes su padecimiento de cáncer de mama; pero este lunes, la atleta y máxima figura del downhill salvadoreño, ha anunciado que superó esta enfermedad.

Con ello, también inicia el proceso de recuperación para volver a competir, si es posible, a mediados de este mismo año; no descarta participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador que organizará el país del 23 de junio al 8 de julio.

La bicampeona panamericana de downhill también reveló detalles de cómo sobrellevó esta etapa difícil, pero recalca que lo hace para inspirar a otras mujeres a ser fuertes para superar esta y otras adversidades.

Mariana comenta que es normal decir que fue algo bien difícil, fue un gran golpe y no lo esperaba, en lo absoluto. “Todo empezó cuando pensé que eran los nervios que habían quedado lastimados después de mis operaciones en el hombro, sentía algo extraño y fui al doctor. Todo fue súper rápido y como en las películas, me hicieron todos los exámenes y no entendí nada hasta que llegó ese día que me dijeron que era cáncer y tres semanas después me operaron”.

Luego debió someterse a quimioterapia, que es un protocolo de cuatro dosis muy fuertes, cada tres semanas y después continúan como nueve a 12 dosis más pequeñas. “Acabo de pasar la tercera dosis, ahora me ven bien, sonriendo con energía, pero pasé dos semanas en cama y yo lo describo como estar en un estado vegetal, siento que me apagan completamente mi pequeña llama y me siento como muerta”, expone.

La atleta cree que su experiencia y su carácter le han ayudado muchísimo, porque, además, es positiva y guarda energía y al tener un poco de energía ya no duda en salir a hacer bicicleta, pero solo durante 20 minutos, “y eso me hace mi día y me da gran felicidad”. Mariana concluye en que lo que la anima es la gente que la apoya a su alrededor; “voy a salir de esto y eso me motiva, no quiero que estén tristes por mí, yo quiero mostrarles que es un momento difícil, pero voy a estar mejor y lo más importante es que la vida me motiva”.