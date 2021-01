María Fernanda es un “exitazo” de la seño Mary

Maribel Pérez: “Mi casa se volvió una escuela, tenía mi mesa con mis cuadernos, mi fotocopiadora; imprimía diferentes cosas para no aburrir a los niños y enseñarles lo mejor”.

Ahuachapán. Cuando en marzo de 2020 El Salvador inició la marcha hacia una nueva realidad, en virtud de la pandemia de Covid-19, María Fernanda, estaba inscrita en el Centro Escolar “Alejandro de Humboldt”, en Ahuachapán.

Por razones que escapan a su control, por ser una menor de edad, a sus casi diez años aún cursa el Tercer Grado.

Su mentora, Rosa Maribel Pérez de Turcios, nunca bajó la guardia y el obligatorio proceso de enseñanza desde casa, le ayudó a duplicar su esfuerzo y ¿por qué no? a reinventarse.

Si bien el centro escolar está en la zona urbana de Ahuachapán, su población escolar, en la gran mayoría, procede de la zona rural. De ahí es María Fernanda, de esta última área poblacional.

Justamente por eso, porque esa mayoría viene de los cantones aledaños del municipio, las dificultades de enseñanza se multiplicaron; la pobreza es una condición que acompaña a esta población escolar y el internet, realmente es un lujo.

La seño Mary, como la llaman sus alumnos, conoce de sobra esta realidad; si no hay internet, menos teléfonos inteligentes. Aun así, los padres de familia vencieron el fantasma de la pobreza y aunque las condiciones económicas eran más precarias en ese año debido a la situación del país, agravada por el coronavirus, meses después decidieron adquirir, a como diera lugar, ese aparato vital para que sus hijos no perdieran su año lectivo.

“Lo sacaron en cuotas, me contaron algunos padres; habían tomado la decisión de sacar un teléfono, algunos lograron poner internet en sus casas, pero, igualmente, fue bastante complicado para mí”, dice la docente.

El “exitazo»

María Fernanda no fue de las afortunadas cuyos padres pudieran adquirir teléfono inteligente e internet y, sin embargo, para la seño Mary, ella fue “un exitazo”, según sus propias palabras.

Era parte de un grupo de ocho menores de edad (siete niñas y un niño) cuya familia no pudo hacerse de la tecnología necesaria para continuar con su aprendizaje.

La niña no pudo aprender a leer ni a escribir en su primer grado, por diversas razones; tenía muchas dificultades emocionales, posiblemente de salud, de atención y de apoyo familiar, porque su padre trabaja todo el día como empleado municipal y su madre padece de problemas mentales.

No es la hija mayor, pero quién sabe si, por ser niña, debió afrontar responsabilidades con sus hermanos que, a su edad, le quedaban muy grandes.

La paciencia, la entrega y la vocación de Rosa Maribel fueron determinantes para no dejar a la deriva a este grupo, al cual acogió en su casa, en diversas horas del día, luego de cumplir con las jornadas en línea obligatorias establecidas por el Ministerio de Educación; además de cumplir con los otros roles que cada mujer tiene en un hogar.

Después de proponerse a recibir en su casa a cada escolar e improvisar una zona de clases en la misma, lo más acogedora posible, la seño Mary inició jornadas extra para generar una clase presencial en su casa, tomando las medidas de bioseguridad adecuadas para que la enseñanza fuera personalizada.

“Me enfoqué en esos niños que necesitaban mayor atención ya que, a través de WhatsApp, no iba a ser posible la comunicación y el aprendizaje”.

Los padres aceptaron la propuesta, aunque eso significaba otro sacrificio extra para ellos, porque debían llevar y recoger a sus hijos en esos días preestablecidos; eso fue a partir de mayo.

Entre los ocho escolares, la profesora Pérez de Turcios considera que están cinco rescatados para que no perdieran su año escolar, puesto que sus padres habían decidido que no siguieran con su Segundo Grado en curso, debido a la dificultad tecnológica.

Estaban resignados a que repitieran el grado en 2021 ya que no era posible lograr la comunicación por medio del internet; entre estos niños estaba María Fernanda Martínez Cáceres, quien en abril próximo cumplirá diez años; es muy perseverante a pesar de su peculiar realidad.

A su edad, debería estar cursando el Cuarto Grado, pero ahora, en 2021, empieza su Tercero.

La importancia paternal

Tanto su padre, como ella, ayudaron mucho a superar la deficiencia en la lecto-escritura; el primero, porque después de reconocer que en el primer año de estudios desatendió a María Fernanda, pues no controló el cumplimiento de las obligaciones escolares, se metió de cabeza en el tiempo de la pandemia, para apoyarla en todo lo relativo a la enseñanza académica en su segundo grado.

Tal es así que, en segundo grado, el día martes que tenía libre, llegaba junto a María Fernanda a la casa de la seño Mary para que ella recibiera sus clases.

La niña, en tanto, puso mucho de su parte cuando inició las clases extraordinarias presenciales; se comportó muy participativa y siempre estaba atenta con lo que enseñaba su maestra.

María Fernanda, la pandemia y la seño Mary, se juntaron, paradójicamente para forjar un éxito; la primera, determinada a lograr lo que no podía; la segunda, a pesar de lo desastroso de su existencia, saco muchas cosas buenas de la humanidad; la tercera, por su vocación incalculable y su determinación a no permitir que las circunstancias doblegaran a nadie, ni a maestra ni a aprendiz.

“Lo bonito de esta experiencia fue llegar a conocer mejor a mis alumnos y a sus padres”, se congratula la docente, quien describe a la niña como una persona con“una felicidad que la irradia porque ya puede leer”

Pero esta forma de actuar no fue visto por la docente “como un sacrificio, sino como parte de mi trabajo, me llena de satisfacción hacerlo de una manera más personalizada; ¿sacrificio? no lo vi desde ese punto de vista, me enfocaba en mi trabajo, tengo que hacerlo. Sí, fue una oportunidad para aprender a valorar más, para poderle enseñar a un alumno que le cuesta y aprendí a involucrarme más con los alumnos; lastimosamente nuestro sistema nos satura con muchos alumnos y no debería ser así; para poder darle una atención más personalizada, tendrían que estar las aulas con menos alumnos”, es la reflexión de Pérez de Turcios.

Aún más, añora que en el futuro la docencia pueda tener un asistente, como en otros países, como una forma mejor de atender al alumnado, “hay que involucrarse más en el trabajo docente”, reclama.

El grupo en el que estaba María Fernanda, avanzó en su aprendizaje mejor que cuando era atendido presencialmente en un aula saturada de estudiantes.

Ahora, María Fernanda y los otros siete miembros de ese grupo están promovidos a tercer grado; no porque no se pudiera aplazar a ningún alumno en ese año atípico, sino porque se lo ganaron.

La experiencia.

Ante esta pandemia de Covid-19 se dio una “cantidad de cosas entre miedo e incertidumbre de lo que pasaría, pero la enseñanza que me dejó la vida sigue vigente y el trabajo hay que desempeñarlo de la mejor manera y lo logré siempre con dificultades”.

María Fernanda se irá con otra maestra en su Tercer Grado, “pero siempre le daré seguimiento porque me siento comprometida con su educación”, pues ha trabajado en el centro escolar Alejandro del Humboldt gran parte de su vida docente, atendiendo el área básica de educación y en cada experiencia ha encontrado un motivo para entregarse de lleno a su profesión.

Desde 1991, la seño Mary conoce, como mucho de sus alumnos, el sacrificio que se debe hacer para enseñar, tanto como para aprender

Cuando en 1993 trabajó con el programa EDUCO en el cantón San Rafael, de Tacuba, atendiendo la parvularia, camina siete kilómetros de ida y otros siete de regreso para poder abordar el bus que la llevaba hasta la escuela.

Con esas y otras anécdotas acuestas, como la de sentirse frustrada por la forma inadecuada en que por un tiempo se manejó el Centro Escolar Alejandro de Humboldt, la seño Mary que se echó a cuestas a María Fernanda para ayudarla a superar una etapa crucial de su vida, ha cumplido el pasado 15 de enero, 30 años de carrera educando a nuevas generaciones.