Manes le habría pedido a Bukele favorecer a acusados de corrupción

La Canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, habría recibido un llamado de parte de Jean Manes, quien le “exigió” que el gobierno detuviera la aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, de lo contrario El Salvador perdería todo tipo de cooperación internacional.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La exencargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, en su última conversación con el Presidente Nayib Bukele, le habría pedido no reelegir a Rodolfo Delgado como Fiscal General y favorecer a políticos señalados como corruptos.

Luego de conocerse la sanción que el gobierno de Joe Biden impuso a dos funcionarios salvadoreños, bajo el supuesto de negociaciones con pandillas de parte de ambos sancionados, el gobernante reveló parte de una conversación que le solicitó Manes, cuando estuvo en el país.

“En nuestra última reunión, la ex encargada de negocios de EEUU, Jean Manes, me pidió 4 cosas: 1. La liberación de Ernesto Muyshondt. 2. La no reelección del Fiscal General Rodolfo Delgado. 3. El compromiso no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez. 4. Detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos.”, escribió el gobernante en sus redes sociales.

Según el Presidente Bukele, esta reunión fue antes del 16 de septiembre, cuando el Jefe de Estado salvadoreño cortó su comunicación con Manes. “Desde entonces intentó contactarse, pero sin éxito, por lo que su Gobierno decidió que era mejor que abandonará el país”, enfatizó.

En su escrito, el Presidente indicó que “la propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros fue posterior a nuestra última comunicación, por lo que nunca recibí una solicitud directa al respecto; pero sí nuestra Canciller, a quien le exigió detener su aprobación, so pena de perder toda la ayuda internacional”.

El gobernante señaló que sus respuestas a Jean Manes, en la conversación de septiembre, que: 1. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; además era evidente que ÉL SÍ HABÍA ENTREGADO DINERO A PANDILLAS y que habían 2 videos que lo comprobaban. Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. 2. Que creía que Rodolfo Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora, como Fiscal General, por lo que no interferiría si la @AsambleaSV decidía reelegirlo. 3. Que no tenía nada personal contra Alfredo Cristiani, ni contra Douglas Meléndez, pero que tampoco iba a protegerlos. 4. Que no intercedería ante la Fiscalía por ningún delincuente, aunque no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos”.

Aparte de esos cuatro aspectos aludidos por Manes, el Presidente agregó uno más: le pedirá al Ministerio de Justicia y a Cancillería, que enviaran notas a la Corte Suprema solicitando la extradición del Blue, a lo que Manes le habría respondido que eso era tema del Departamento de Justicia, no de ella, ni del @StateDept”.

Bukele señala que, “en otras palabras, nuestras acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del actual Gobierno de EEUU. Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de droga, ni por la reducción en los homicidios”.

Tras la salida de Manes, el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O’Brien, el nuevo Encargado de Negocios de EEUU, le solicitó al Presidente una reunión, la cual fue posible el pasado martes en Casa Presidencial.

“Le manifesté que, a pesar de todo, El Salvador seguía interesado en reparar la relación, ofreciéndole toda la cooperación posible”, escribió Bukele. Aunque fue privada, el equipo de prensa oficial tomó unas fotografías de dicha reunión, en la que “ofrecí colaborar en el combate al narcotráfico y la delincuencia y trabajar para reducir la migración forzada. Pero le recordé que nuestra independencia, no está a la venta”.