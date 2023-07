Luis Parada: “meterlos a todos (los pandilleros) presos no es la solución”

Parada, quien tuvo vínculos con el partido Arena, considera que “las cárceles son el lugar donde se han potenciado las pandillas anteriormente”.

San Salvador. Los candidatos presidenciales de la oposición que participan en entrevistas en diversos medios de comunicación han expresado, entre otras cosas, sus puntos de vista sobre la seguridad en el país.

Luis Parada, candidato a la Presidencia por el partido Nuestro Tiempo, se refirió al caso de los pandilleros encarcelados y, al respecto, dijo que “meterlos a todos presos no es la solución”, porque, desde su punto de vista, “el problema te puede explotar después y te puede explotar más grande”.

El candidato lleva como compañera de fórmula a Celia Medrano, quien tiene vínculos con la izquierda.

El único diputado que representa a Nuestro Tiempo en la Asamblea Legislativa, Johnny Wright Sol, se ha opuesto a las prórrogas del Estado de Excepción que aprueban mensualmente desde hace más de un año la mayoría de legisladores.

Wright Sol sostiene el mismo discurso de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, de los diputados de Arena y del Fmln, sobre la violación a los derechos humanos de “personas inocentes”, para justificar la falta de apoyo a las prórrogas.

En cuanto a Parada, este dice que el gobierno de Mauricio Funes (Fmln) sí hizo algo por la seguridad del país y fue negociar con las pandillas, lo que sí redujo el número de homicidios. Agregó que la sostenibilidad de lo que ocurre ahora no está asegurada y por ello viene “una bomba de tiempo”, con base a eso propondrán una solución de verdad, dice. A ello, Medrano agrega que no es cierto que haya días con “cero homicidios”, porque el gobierno no cuenta los 150 muertos en las cárceles como crímenes.