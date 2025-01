Los Cebollines lleva a Surf City el meritito sabor mexicano

Con esta nueva apertura, Los Cebollines reafirma su compromiso de ofrecer lo mejor en gastronomía y hospitalidad, ahora desde Surf City, un lugar que captura la esencia del Pacífico salvadoreño.

Foto: LC.

La Libertad Costa. La reconocida cadena de restaurantes Los Cebollines abrió las puertas de su nueva sucursal en el destino turístico de Surf City, kilómetro 42.5 de la Carretera Litoral, La Libertad Costa.

Con un diseño inspirado en los paisajes costeros, la nueva ubicación integra elementos naturales que brindan el ambiente perfecto para disfrutar de la deliciosa propuesta culinaria de Los Cebollines y, a la vez, de un bello atardecer.

Cosette Figueroa, Gerente Comercial de GALA, expresó que en la empresa están muy satisfechos de abrir el cuarto restaurante en El Salvador, y “no podríamos estar más emocionados de hacerlo en Surf City, uno de los lugares más emblemáticos de El Salvador”, cmplementó.

Esta es una muestra del compromiso de llevar experiencias únicas a los clientes, en un entorno que celebra tanto la gastronomía como la naturaleza y la cultura costera.

“Queremos que cada visitante viva momentos inolvidables, disfrutando de nuestro cálido servicio y del meritito sabor mexicano que nos caracteriza”, agregó Figueroa.

Con una capacidad para 225 comensales y un amplio parqueo para 120 vehículos, el restaurante está diseñado para ofrecer una experiencia cómoda y acogedora. Además, cuenta con un salón de eventos con capacidad para 50 personas, ideal para reuniones privadas y celebraciones especiales.

Un menú con sabor a mar

Los Cebollines Surf City deleita a sus visitantes con un menú que resalta lo mejor de la gastronomía marina. Cada plato es una invitación a explorar los sabores frescos y auténticos del mar, desde los Camarones al gusto, hasta el Filete de pescado y el Róbalo estilo Veracruzano, que evocan tradiciones culinarias con un toque moderno.

También destacan opciones como los medallones Mar y tierra y el Chilpachole, una reconfortante y deliciosa crema de mariscos. Para quienes buscan experiencias más intensas, el Arroz Tumbado y el Volcán de mariscos ofrecen explosiones de sabor que recuerdan las recetas más auténticas de la costa ahora fusionadas con el sabor mexicano.

El Queso fundido con pulpo o camarones, las Botanas mixtas del mar y el Aguachile de camarones completan un menú que promete satisfacer los paladares más exigentes.

Los platos han sido pensados para que se puedan disfrutar con una variada coctelería y unas deliciosas margaritas. Todo esto acompañado de los platillos mexicanos insignia que han hecho famosa a la cadena Los Cebollines.

El restaurante estará abierto de lunes a jueves de 7:00 AM a 10:00 PM, viernes y sábado de 7:00 AM a 11:00 PM y domingo de 7:00 AM a 9:00 PM, ofreciendo un ambiente perfecto tanto para desayunos frente al mar como para cenas al atardecer.

Los días domingo, está disponible el Buffet de desayuno. Entre las amenidades destacadas se encuentran los Jueves de Margaritas gratis para chicas, un atractivo ideal para disfrutar en buena compañía. Además, los días jueves y/o viernes, a partir de las 18:30 horas, los visitantes podrán deleitarse con música en vivo.