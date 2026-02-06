LNB celebra 110 años de la Cámara Comercio e Industria de El Salvador

Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió el cuadro conmemorativo de la semana, señalaron fuentes de la autónoma.

San Salvador. En el marco del 110º Aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) la Lotería Nacional de Beneficencia le dedicó el Sorteo LOTRA No 437.

Las autoridades explicaron que, además, con ello se da un reconocimiento al aporte histórico de la Cámara al desarrollo económico del país.

A lo largo de su trayectoria, CAMARASAL se ha consolidado como una gremial líder y referente en la región, promoviendo la competitividad empresarial, el intercambio comercial y la inversión, con un enfoque de responsabilidad social.

Su labor se centra en defender la libre iniciativa, fortalecer la unidad nacional y acompañar el desarrollo empresarial, mediante acciones y servicios que impulsan la innovación y protegen los derechos de sus asociados.

Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió el cuadro conmemorativo de la semana, señalaron fuentes de la autónoma, e informaron que fue vendido el Primer Premio Acumulado de $380,000 y el Tercer Premio de $10,000; mientras que el Segundo Premio de $20,000 no fue vendido.