Licitan reconstrucción del mercado municipal de San Miguel

A través de la DOM, se están construyendo, además, seis mercados municipales en los departamentos de Sonsonante, Usulután, Cuscatlán, Santa Ana y La Unión.

Foto: DOM.

San Miguel. La Dirección de Obras Municipales y la Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR) publicaron el proceso de licitación para reconstruir el mercado de San Miguel.

Las viejas instalaciones fueron destruidas en 2021 por un incendio, causando pérdidas a decenas de arrendatarios y ahora se reconstruirá con fondos del Banco Mundial.

La primera reunión virtual informativa al respecto se realizará el 18 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m., hora local de El Salvador; la visita técnica se realizará el 20 de septiembre a las 10:30 a.m. y el punto de reunión es la Alcaldía de San Miguel; el 16 de octubre próximo es la fecha límite para presentar ofertas, hasta las 10:00 a.m.

El mercado será de un nivel y tendrá terraza; en el mismo se albergará a más de 1,000 arrendatarios, tanto para quienes fueron directamente afectados como para quienes se ubican en los alrededores.

En Santa Ana

Simultáneamente, en Santa Ana, este viernes se realizó la visita técnica con las empresas constructoras interesadas en presentar ofertas para la reconstrucción del mercado municipal que también fue consumido por un incendio estructural nivel III, en el mismo año.

A través de la DOM, se están construyendo, además, seis mercados municipales en los departamentos de Sonsonante, Usulután, Cuscatlán, Santa Ana y La Unión.

El PDELR es ejecutado desde el año 2022 por la DOM con fondos del préstamo del Banco Mundial cuyo objetivo principal es mejorar el desempeño institucional de las municipalidades e incrementar el acceso de los ciudadanos a servicios e infraestructura resiliente.