Lanzan segunda tienda de conveniencia hugo2Go

Las tiendas de hugo2Go son muy al estilo de las tiendas de conveniencia de otras latitudes y de las ciudades que nunca duermen, pero con el plus de excelencia de hugo.

Foto: hugo.

Centroamérica. hugo, la súper app más completa en productos y servicios, ahora innova en los mercados que sirve en Centroamérica y el Caribe con tiendas de conveniencia, bajo el concepto de hugo2Go.

Esto satisfará a un sector de mercado que hasta ahora no era cubierto por ningún comercio en la región mediante la plataforma de productos y servicios. Muy al estilo de las tiendas de conveniencia que se puede encontrar en otras latitudes y en ciudades que nunca duermen, pero con el plus de excelencia de hugo al que los clientes están acostumbrados.

“Buscamos en el corto plazo tener las tiendas de conveniencia hugo2Go en cada territorio donde opera hugo en El Salvador”, dijo el gerente comercial regional de la empresa, Enzo Infantozzi.

El objetivo es tener los productos de consumo del mercado de manera inmediata; es decir, tener siempre el 80% de abastecimiento que maneja una tienda de conveniencia tradicional, como: bebidas, abarrotes, galletas, snacks, cigarros y licores.

Mientras que el otro 20% abarcará productos diferenciados, con área gourmet, productos importados y otras categorías, como medicina, aves, frutas y verduras, artículos de limpieza, productos para el cuidado de bebés y librería, entre otros.

Según Infantozzi, hugo2Go está orientado a consumidores de todas las edades, con completa disponibilidad en la oferta para estos usuarios, pues el abastecimiento siempre estará garantizado.

hugo2Go ya cuenta con dos tiendas físicas en la Avenida Jerusalén y Ciudad Merliot, sobre la Avenida Chiltiupán, en el Gran San Salvador.

Los horarios de atención en tienda física y digital serán de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., de lunes a jueves, y fines de semana de 7:00 a.m. a 2:00 a.m.

hugo2Go contará con un equipo de 250 personas en promedio para la expansión en El Salvador para este año.

En cuanto a la inversión en hugo2Go y su expansión regional, Infantozzi confirmó que proviene de la última inyección millonaria de fondos de inversión y es una iniciativa 100% de hugo, específicamente proveniente de una de las líneas de negocio más prometedoras de la empresa, hugoMarket.