Kingston FURY, nueva marca de memoria de alto rendimiento de Kingston

La nueva marca es el resultado de décadas de experiencia en memoria de alto rendimiento para entusiastas y gamers, del líder indiscutible en soluciones DRAM.

Foto: Kingston.

San Salvador. Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, anunció el nombre de su nueva marca de memoria de alto rendimiento para entusiastas y gamers: Kingston FURY.

Basados en el asombroso éxito de los productos de memoria de HyperX, Kingston ha cambiado el nombre de la marca de sus líneas de productos DRAM, flash y SSD para gamers a Kingston FURY, invirtiendo recursos y conocimientos de su negocio principal para crear la próxima generación de productos de alto desempeño.

Kingston FURY continuará con el desarrollo de soluciones de memoria innovadoras y de máximo rendimiento para entusiastas y gamers del fabricante de memoria independiente más grande del mundo, respaldadas por más de tres décadas de experiencia de Kingston en ingeniería, fabricación y servicio al cliente.

La posición de liderazgo de la compañía en la industria DRAM demuestra que tiene la pasión, el compromiso y los recursos para convertir Kingston FURY en la solución de memoria de alto rendimiento para entusiastas y gamers líder del mercado.

Los numerosos premios y récords de overclocking que ha recibido la línea de memoria HyperX desde el 2002, confirman la experiencia en ingeniería de Kingston, y avanza hacia la nueva era de soluciones DRAM y flash del más alto rendimiento.

Tras bastidores, siempre ha sido Kingston: la ingeniería de Kingston, la fabricación de Kingston y el mundialmente reconocido servicio al cliente de Kingston.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de presentar la nueva marca Kingston FURY, que ofrecerá productos de memoria del más alto rendimiento para los entusiastas de la PC y los gamers”, dijo Craig Tilmont, director senior de Marketing en Kingston Technology.

“La solidez y liderazgo global de Kingston como fabricante de soluciones DRAM y flash de alta calidad aporta recursos y entusiasmo a la marca y demuestra de forma contundente nuestra dedicación tanto al rendimiento como a la confiabilidad”, agregó.

Kingston pronto dará a conocer la línea completa de DDR4 y DDR3 de Kingston FURY, y en el tercer trimestre lanzará los tan esperados módulos de memoria DDR5, que actualmente se encuentran en pruebas de compatibilidad y verificación con los proveedores de motherboards.

Kingston FURY incluirá las siguientes categorías de producto tecnológico:

Kingston FURY Renegade (antes HyperX Predator): velocidades de alto rendimiento y latencias bajas para un rendimiento incomparable. Rendimiento Top of the line (en RGB y no RGB) con velocidades de DDR4 de hasta 5333 MHz.

Kingston FURY Beast (antes HyperX Fury):la popular memoria para entusiastas y gamers de Kingston es la actualización perfecta de alto rendimiento y bajo costo(en DDR3 y DDR4 RGB y no RGB), con velocidades de hasta 3733 MHz.

Kingston FURY Impact: rendimiento SO-DIMM más potentepara computadoras portátiles, NUC´s y otras PC´s con factor de forma pequeños DDR3 y DDR4, con velocidades de hasta 3200MHz.

El nombre hace honor a la reconocida categoría de productos de memoria FURY, establecida en 2014, y se ha ganado el derecho a representarla, expandiendo la tradición de Kingston de ofrecer DRAM de alto rendimiento y máxima confiabilidad a los entusiastas de la PC y los gamers. Con el compromiso de Kingston en el segmento gamer de todo el mundo, pronto dará a conocer alianzas con equipos de eSports.