Kingston es una de las compañías privadas más grandes de EUA

Con la expansión de su galardonada línea de unidades IronKey encriptadas por hardware y la línea Kingston FURY de alto rendimiento, la compañía continúa ofreciendo a los clientes productos y soluciones que los apoyan en su vida diaria, ya sea para trabajar o jugar.

Foto: Kingston.

Fountain Valley, CA. Kingston Technology Company Inc., ocupa el 23º lugar en la lista de Forbes de las Compañías privadas más grandes de Estados Unidos en 2022 y es la única compañía líder de “Hardware y equipo tecnológico” en ubicarse entre las 25 mejores.

El 2022 también marca el 35º aniversario de Kingston Technology y en este mismo año consiguió nuevamente ser el proveedor número 1 de DRAM de terceros y el proveedor número 1 de unidades SSD en el canal.

Estos logros demuestran no solo el liderazgo de la compañía, sino su compromiso por mantenerse al frente, practicando su filosofía de marca “Kingston Is With You” y colaborando con los proveedores, así como con los socios de negocio para asegurar que los clientes tengan acceso a los productos de la compañía.

Con la expansión de su galardonada línea de unidades IronKey encriptadas por hardware y la línea Kingston FURY de alto rendimiento, la compañía continúa ofreciendo a los clientes productos y soluciones que los apoyan en su vida diaria, ya sea para trabajar o jugar.

“Kingston está de fiesta celebrando su 35º aniversario y por ello nos sentimos orgullosos por ser parte de la compañía. Nos emociona mucho ver hacia donde nos dirigimos. Desde sus inicios, la empresa nunca ha dejado de ser una compañía enfocada en las personas”, dijo Craig Tilmont, director ejecutivo de Marketing en la compañía.

“Esta posición en Forbes es un gran logro y se debe al resultado del extraordinario trabajo de toda la familia Kingston a nivel global y a las sólidas relaciones con nuestros socios”, concluyó.