“Julia” como tormenta tropical causa vientos y lluvias en ESA

El Salvador se encuentra en estado de emergencia ante la llegada de Julia, que ha sido reclasificado como tormenta tropical, tras tocar tierra en Nicaragua.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Las autoridades de Medio Ambiente anunciaron que el hasta ayer huracán Julia, ha sido reclasificado como tormenta tropical y tras tocar tierra en Nicaragua ha generado vientos y lluvias en distintos lugares de El Salvador.

El Sistema Nacional de Protección Civil ha pedido a la población acatar las recomendaciones emitidas para evitar víctimas o daños materiales que afecten el modo de vida.

Los fuertes vientos que se generaron en las primeras horas de este domingo, ha causado la caída de varios árboles en varios municipios de San Salvador; en Ahuachapán, se reportó que cayeron fuertes lluvias esta mañana.

En Ilopango, por ejemplo, los equipos municipales de Protección Civil acudieron al Bulevar Las Pavas, en Altavista, para retirar un árbol derribado por los vientos. También cayeron árboles en Planes de Renderos y Apopa.

Por el momento, Protección Civil está evacuando preventivamente a familias que están en zonas de alto riesgo, pero las personas que no quieren evacuar deben tomar medidas por sí mismas evitando salir, si no es necesario, hacerse de alimentos o productos necesarios, por el día y no por la noche; evitar cruzar ríos y no salir a pescar.

El Salvador se encuentra en estado de emergencia y a nivel nacional se mantiene una Alerta Roja, porque tanto el agua como el viento afectarán al 100 por ciento del territorio nacional.

Según la trayectoria, el fenómeno se está desplazando hacia el Pacífico en la costa salvadoreña, de acuerdo a los últimos informes del titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, quien advirtió que en las próximas 24 horas se tendrían pérdidas de infraestructura, daños en medios de vida e interrupción prolongada de movilidad y servicios.