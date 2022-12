Jubilados gozarán de incremento con nueva Ley de Pensiones

La ley que ha sido reformada, fue promulgada mediante Decreto No. 927, del 23 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333. Quienes la propusieron fue el Presidente de la República Armando Calderón Sol, por medio del Ministerio de Economía y de los Diputados Carmen Elena Calderón de Escalón, Walter René Araujo, Francisco Guillermo Flores, Salvador Rosales Aguilar, Juan Duch Martínez, Jorge Alberto Villacorta, Alfonso Aristides Alvarenga, Juan Miguel Bolaños, Mauricio Quinteros , Óscar Morales, Ángel Gabriel Aguirre, Rolando Portal, Augusto Díaz y Gerardo Antonio Suvillaga.

San Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó en su última sesión ordinaria del año las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones convirtiendo la misma, prácticamente en una nueva legislación.

Bajo el nombre de Ley Integral del Sistema de Pensiones, la nueva legislación permite que, a partir de enero de 2023, los pensionados gocen de un incremento del 30%, llegando la pensión mínima a $400 y la máxima a $3,000.

La Asamblea también aprobó la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), con 64 votos, y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), con 65.

La edad de jubilación se mantiene en 55 años para las mujeres y en 60 para los hombres; también se mantienen los 25 años de cotización para pensionarse, así como la pensión vitalicia al terminar el saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP); se eliminan las pensiones VIP que, por decisión mayoritaria de los diputados de Arena y del Fmln, benefició, mediante un decreto legislativo, solo a un grupo de 684 personas, entre las que se incluyen empresarios y políticos de pasadas administraciones.

A esta élite se le asignaron pensiones de hasta $6000 lo que significó al Estado erogar más de $346 millones solo para dicho grupo; a partir de esta nueva ley, el monto máximo de pensión para estos personajes “VIP”, se reduce a $3,000 mil, como techo máximo) lo que generará un ahorro anual de $6.5 millones.