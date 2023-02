Jefe de bancada de Arena propone que reos voten

La intención es que los reos que no están condenados voten en las próximas elecciones, precisamente porque no pesa sobre ellos ninguna culpabilidad.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El Jefe de la bancada de Arena en la Asamblea Legislativa, René Portillo cuadra, anunció que su fracción propondrá esta semana que se instalen juntas receptoras de votos en los centros penales.

La intención, dijo, es que los reos que no están condenados voten en las próximas elecciones, precisamente porque no pesa sobre ellos ninguna culpabilidad; Portillo Cuadra calcula que, de los 40 mil reos que existen en El Salvador, 19 mil no están sentenciados. A su juicio, estos aún tienen derechos civiles.

La propuesta sería presentada el martes 21 de abril en la Comisión Electoral de la Asamblea Legislativa, para que sea estudiada, dijo ante los medios el funcionario, uno de los que se ha opuesto reiteradamente a la continuidad del Régimen de Excepción.

El sistema penitenciario del país alberga más de 60 mil miembros de pandillas (aparte de los reclusos comunes) y, en el marco del Régimen de Excepción se depuran los procesos contra los mismos para ser condenados con penas de hasta 20 años de cárcel. Un 5% de ese total podría ser inocente, de hecho ya han salido tres mil jóvenes a quienes se les comprobó que son ajenos a las pandillas.

Las reacciones en redes sociales sobre la intención mostrada por el político, quien fue excandidato a la vicepresidencia por Arena, durante las elecciones de 2014, cuando fue parte de la fórmula de Norman Quijano, son de crítica en muchos casos, pues relacionan la intención de Portillo Cuadra con el presunto interés por permitir que los pandilleros no condenados tengan derecho al voto. El diputado de Arena solo se refiere, sin embargo, a 19 mil reos de los 40 mil que, según él están en el sistema carcelario nacional.