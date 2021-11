JC Orellana: “hay que regresar algo de lo que Dios nos da”

Juan Carlos Orellana emigró hace ocho años, a sus 27 años, para buscar una nueva oportunidad de vida. La encontró y ahora dedica parte de su tiempo a impulsar a emprendedores de su natal departamento para ayudarlos a crecer.

Fotos: Periódico Equilibrium/Cortesía.

Chalatenango. Del cantón San José a la ciudad de Chalatenango y de esta a Boston. Así inició el periplo de Juan Carlos Orellana, el compatriota chalateco que después de ocho años de haber engrosado la diáspora en Estados Unidos, ahora quiere devolverle a la gente “algo de lo que Dios nos da”.

JC es un salvadoreño más que encontró en el país norteamericano una oportunidad en el oficio de mantenimiento de oficinas y edificios y más temprano que tarde vio la necesidad de ayudar a otros paisanos que siguen luchando en su tierra natal para sobrevivir.

Lo hace a través de su canal de Youtube desde hace un año, con una frase sugestiva: “El Protagonista eres tú”, porque es cierto, en su canal JC Vlog aparecen historias de hombres y mujeres que luchan hasta el cansancio por llevar el pan de cada día a sus familias.

Así, por ejemplo, por medio de JC Vlog, Chalatenango y el país, y vale decir la diáspora, conoció la historia de “Cántaro”, el futbolista profesional que al verse bendecido con dinero gracias a las finas patadas que les dio a los balones con su querido CD Chalatenango, en la época de Vladan Vićević, allá por 2007, optó por adoptar vicios que le llevaron a perderse, sucumbió ante el alcohol y las drogas.

En realidad, se llama Samuel Castillo, que luego de pasar por esa amarga experiencia de los vicios compulsivos, se rehabilitó gracias al apoyo de sus padres; aprendió a hacer artesanías en madera y ahora su vida ha cambiado. Así son las historias que se conocen a través del canal de Youtube de JC Orellana.

Después de sus jornadas que comienzan a las 7:00 a.m. y terminan a las 10:00 p.m., Juan Carlos tiene un espacio los fines de semana, mismos que aprovecha para dar directrices a su equipo de cinco jóvenes reporteros que opera en Chalatenango a fin de encontrar las historias de sus protagonistas.

Eduardo Almendárez, Alejandro Ibáñez, Jeremías Hernández, Alejandra Alvarado y Juan Antonio Orellana no reciben un salario por el trabajo, pero JC aporta los viáticos para la movilidad y alimentación de su equipo.

La proyección de Orellana es diversificar el programa y crear un pequeño set donde el equipo chalateco pueda realizar entrevistas con personalidades locales que tienen que ver con la realidad local o del país.

El proyecto está avanzado y se espera tenerlo montado el próximo año, adelanta Juan Carlos.

La necesidad de impulsar esta iniciativa en Youtube responde al hecho de apoyar a emprendedores oriundos de Chalatenango, “porque los pequeños no siempre son de interés de los medios tradicionales”.

Así, han desfilado en los primeros 25 vídeos creados por este equipo, encabezado por JC Orellana, paisanos de éste como El Cipitío chalateco (imitador del Cipitío del canal 10 de televisión) Jaqueline Chapetón, elaboradora de platos típicos o el mismo “Cántaro” o Josué Castillo.

Orellana no se considera un youtuber, sino una persona con deseos de ayudar a quienes necesiten, por ello no le preocupa no llegar a los cientos de miles de suscripciones, porque su máxima satisfacción no es recibir una retribución económica sino la de ver a sus connacionales agradecidos por que alguien los toma en cuenta y los hace encaminarse por el éxito con sus iniciativas.