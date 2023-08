Ivonne Nóchez entre las mejores 10 del mundo en categoría Senior

La atleta es patrocinada por el Programa Esfuerzo y Gloria que mantiene el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes).

Foto: Indes.

San Salvador. La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez, tuvo una destacada participación en su estreno en la categoría mayor, donde logró posicionarse entre las mejores diez del Campeonato Mundial de Patinaje realizado en Italia.

La patinadora compitió en la prueba 200 metros, en Montecchio Maggiore, Vicenza, localidad con 37 grados celsius, similar al de Cali, Colombia, donde realiza sus entrenamientos, destacó la atleta, al comentar su logro.

“La verdad me siento bien, ya que es mi primera experiencia en un mundial mayor con grandes atletas a nivel mundial, considero que mi desenvolvimiento dentro de la pista fue favorable, pero seguiré entrenando duro para alcanzar mi objetivo, que es llegar a lo más alto del podio”, detalló.

El Instituto Nacional de los Deportes (Indes) dijo que la atleta Nóchez compartió la pista italiana, con atletas de renombre del mundo del patinaje, como la estadounidense Erin Yackson, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

“Es algo que me llena de orgullo pues he trabajado mucho para llegar a un buen nivel, competir contra medallistas olímpicas me inspira a seguir mejorando en mis entrenamientos, porque sé que puedo dar más”, comentó Nóchez.