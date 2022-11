Inició el mundial de fútbol, el anfitrión pierde ante Ecuador

Previo a la inauguración, se conocieron varias críticas por decisiones sobre el manejo de al menos uno de los fuertes patrocinadores y por la situación de los derechos humanos en dicha nación, cuyos jeques aseguraron el desarrollo del mundial en el país árabe, hace 12 años.

Foto: FIFA.

Qatar. En el partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, este domingo 20 de noviembre, el equipo anfitrión comenzó con un revés al perder contra Ecuador 2 goles por cero.

La selección ecuatoriana fue mejor en su debut y fue un claro dominador del encuentro, ante un Qatar tímido que no supo aprovechar las escasas, muy escasas, oportunidades que tuvo ante el arco rival.

El partido inaugural se jugó en el estadio Al Bayt en Jor, Qatar, desde donde los protagonistas de la organización pronunciaron sus discursos.

Mientras tanto, el desarrollo del mundial sigue este lunes 21 de noviembre, con los partidos entre Inglaterra e Irán, por el grupo B (07:00 hrs.); Senegal y países bajos, por el grupo A (10:00 hrs.) y Estados Unidos contra Gales, por el grupo B (13:00 hrs.).

El martes 22 de noviembre, es el debut de Argentina ante Senegal, por el grupo C (04:00 hrs.); Dinamarca contra Túnez, por el grupo D (07:00); y México ante Polonia por el grupo C (10:00 hrs.).

El miércoles 23 de noviembre, el calendario es el siguiente: Marruecos vs Croacia, por el grupo F (04:00 hrs.); Alemania vs Japón, por el grupo E (07:00 hrs.); y España vs Costa Rica, por el grupo E (10:00 hrs.).

Los encuentros del miércoles 24 de noviembre, son: Suiza vs Camerún, por el grupo G (04:00 hrs.); Uruguay vs Corea del Sur, por el grupo H (07:00 hrs.); y Portugal y Ghana, por el grupo H (10:00 hrs).

El jueves 25 de noviembre juegan Gales vs Irán, por el grupo B (04:00 hrs.); Qatar vs Senegal, por el grupo A (07:00 hrs.); y Países Bajos y Ecuador, por el grupo B (10:00 hrs).

Para el viernes 26 de noviembre están programados los partidos siguientes: Túnez vs Australia, por el grupo D (04:00 hrs.); Polonia vs Arabia Saudita, por el grupo C (07:00 hrs.); y Francia vs Dinamarca, por el grupo D (10:00 hrs). La primera semana del mundial cierra el sábado 27 de noviembre, con los encuentros de Japón vs Costa Rica, por el grupo E (04:00 hrs.); Bélgica vs Marruecos, por el grupo F (07:00 hrs.); Croacia vs Canadá, por el grupo F (10:00 hrs); y España vs Alemania, por el grupo E (13:00 hrs.).