Inició el destape de la corrupción en la Asamblea Legislativa

Las primeras listas de plazas fantasmas que han sido divulgadas por medio de las redes sociales, salpicarían a medios de comunicación, a excandidatos o miembros del Fmln (que se supone no llegaban a laborar) y de instituciones como el IAIP. La FGR deberá determinar si hay o no apertura de un caso penal al respecto y si confirma o no que se trata de plazas fantasmas.

Foto: Pixabay.

San Salvador. Las 1,200 plazas fantasmas que se encubrían en la Asamblea Legislativa, por medio de todos los partidos políticos, con la excepción de al menos uno, podrían constituir solo la punta del Iceberg de una práctica inmoral y antiética avalada por la Junta Directiva de la institución.

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) inició el destape de la cloaca que implica contratación de personal privado que daba servicios a diputados en sus residencias, pero que eran pagados con fondos públicos, según Luis Ortega, Secretario General del sindicato.

Esta organización que alberga a más del 90% de trabajadores de la Asamblea dice que está dispuesta a trabajar con la nueva administración y que no se prestará a encubrir los casos de plazas fantasmas, pero que se persiga la corrupción como debe ser y no arremeter contra el personal que por años ha dado sus servicios en este órgano de Estado.

Mario Ponce, uno de los diputados en quienes recae gran parte de la responsabilidad de la situación anómala en relación con la contratación de plazas fantasmas, ha admitido que conocía esos hechos y que hasta ofreció indemnizar a “personas que no son parte de la institución” pero que tenían un salario en esa institución que preside.

Les ofreció pagarles entre 30 y 35 mil dólares a quienes se acogieran a un decreto “de retiro voluntario” y que solo 14 de los cientos de casos, atendieron el llamado y se ampararon al decreto. Ponce ve esta acción como un gran paso de su administración, ignorando la gravedad de tal hecho que amparaba a su vez la corrupción.

El Presidente Nayib Bukele ha reaccionado indicando que el Fiscal General tiene a futuro inmediato un trabajo extraordinario de extinción de dominio para que se recupere el dinero robado de esta descarada forma al pueblo salvadoreño, no solo con los casos de la Asamblea Legislativa, sino de los concejos municipales que ganó Nuevas Ideas, donde seguramente se encontrarán casos similares.

Las primeras listas de plazas fantasmas que han sido divulgadas por medio de las redes sociales, salpicarían a medios de comunicación, a excandidatos o miembros del Fmln (que se supone no llegaban a laborar) y de instituciones como el IAIP.

Esta situación, sin embargo, debe ser investigada y corroborada por la Fiscalía General de la República, ya que se trata del mal manejo de fondos públicos para plazas inexistentes, según lo han demandado diversos funcionarios de gobierno y la ciudadanía en las redes sociales.