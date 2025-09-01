Inician en El Salvador los “Lunes Cívicos” en escuelas a nivel nacional

Miles de estudiantes a nivel nacional participaron así de la conmemoración del mes patriótico, época en la que se rinde homenaje al país que, paso a paso, se está transformando, con medidas tomadas por la actual administración del presidente Nayib Bukele y del mejoramiento del sistema educativo por parte de la administración de Karla Trigueros.

Foto: ME:

San Salvador. Este uno de septiembre inició la celebración de los “Lunes Cívicos” en todas las escuelas públicas del país, en atención a la orden emitida por la titular del Ministerio de Educación, Karla Trigueros, el pasado 21 de agosto.

El memorándum correspondiente señala que “esta actividad se llevará a cabo todos los lunes del año escolar, sin excepción, con el objetivo de fortalecer en nuestra comunidad estudiantil la identidad nacional, los valores cívicos y la disciplina”.

Trigueros visitó esta mañana de lunes uno de septiembre la Escuela de Educación Parvularia Colonia Atlacatl, para verificar las celebraciones cívicas en honor a la independencia Patria de El Salvador, acto que también se celebró simultáneamente en todos los centros educativos públicos a nivel nacional.

“Tenemos una patria para sentirnos orgullosos. Hoy, al cantar nuestro himno y al saludar a la bandera, le decimos a El Salvador que lo queremos mucho. También espero que todos se comprometan a portarse bien, a cumplir las normas y a ser respetuosos y aplicados“, expresó la ministra.

