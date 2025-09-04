Inicia segunda etapa de Modernización del Aeropuerto Internacional

El crecimiento del turismo y la dinamización de la economía son parte de la visión del Presidente Bukele, por ello se continuarán realizando las inversiones necesarias en obras de calidad para el desarrollo del país dijeron las autoridades asistentes.

Foto: SDP.

La Paz. Como parte de la estrategia de transformación del país, el gobierno ha iniciado la segunda etapa de modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”.

Este miércoles 3 de septiembre fue colocada la primera piedra de la nueva terminal de bandas de equipaje, migración y aduanas, un proyecto que responde al crecimiento de la demanda aérea y al compromiso de ofrecer una infraestructura de primer nivel a los viajeros, explicó el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.

La autónoma invertirá $47.2 millones para habilitar siete bandas de equipaje adicionales y sumar así un total de 11, lo que permitirá manejar hasta 10,500 maletas por hora, dijo el funcionario.

Según Anliker, la obra se ejecutará en los próximos cuatro años, con fondos propios de CEPA y con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta segunda etapa incluye una nueva ampliación de la terminal de pasajeros, con seis salas y sus respectivas plataformas para aeronaves, un edificio de estacionamiento vehicular, nuevas posiciones remotas para aeronaves, ampliación de calles de rodaje, renovación de la fachada del edificio terminal de pasajeros, modernización del punto uno de inspección de pasajeros.

Se incorporarán dos escaleras eléctricas, con capacidad para mover hasta 5,000 personas por hora, y dos ascensores diseñados para trasladar hasta 2,500 usuarios por hora.

Al respecto, la ministra de Turismo, Morena Valdez, valoró que, tener un buen aeropuerto internacional es importante, porque el país estaría recibiendo alrededor de cuatro millones de visitantes este año.

El crecimiento del turismo y la dinamización de la economía son parte de la visión del Presidente Bukele, por ello se continuarán realizando las inversiones necesarias en obras de calidad para el desarrollo del país dijeron las autoridades asistentes.