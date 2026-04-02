Inicia cuarta edición de El Salvador Beach Soccer Cup

La Selecta playera enfrenta el cuadrangular masculino, ubicada en la posición número 12 del top mundial, con un proceso gradual de renovación bajo la dirección técnica del experimentado entrenador Rudis Gallo.

Foto: SDP

San Salvador. Este jueves 2 de abril inició la cuarta edición de El Salvador Beach Soccer Cup 2026, que se extenderá hasta el sábado 4 de abril en el Estadio de Deportes de Playa, ubicado en el Complejo Deportivo Flor Blanca.

Autoridades del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y Beach Soccer Worldwide (BSWW) anunciaron que los encuentros se desarrollarán a las 3:30 p.m., 5:00 p.m., 6:30 p.m. y 8:00 p.m., cada día.

El director general del INDES, René Martínez, informó que el evento reunirá a las selecciones de Brasil, actuales campeones mundiales, y Portugal, campeona europea, y otras potencias en esta rama.

“El Salvador Beach Soccer más que un torneo es una competencia que valida la capacidad de nuestro país en cuanto a ser anfitriones y sedes de este tipo de eventos deportivos de alto nivel”, afirmó Martínez.

Por su parte el director de eventos de Beach Soccer Worldwide, Josep Ponset, expresó que “El Salvador para nosotros es un ejemplo mundial, han hecho una liga nacional espectacular con dos divisiones masculinas y femeninas, 13 campos en todo el país”.

Este evento mundial tendrá una difusión en 86 países; se considera que, la competición, es una de las mejores ediciones de El Salvador por la participación de las grandes selecciones que tendrán participación. La entrada tiene un precio de $5.00 por día, un costo accesible que permitirá al público disfrutar toda la jornada deportiva durante la competencia.