Inicia construcción de uno de siete pasos a desnivel anunciados en 2021

Actualmente se construyen colectores para redireccionar las aguas lluvias; se trabajará por la noche de 7:00 a.m. a 5:00 a.m. para no afectar la circulación vehicular, pero previo al inicio de la construcción de la infraestructura principal, se darán a conocer las reorientaciones vehiculares.

Foto: MOP

La Libertad. El Ministro de Obras, Públicas Romeo Rodríguez, dio a conocer detalles del inicio de la construcción del paso a desnivel sobre el redondel Utila, un punto estratégico para la movilidad desde y hacia el Puerto de La Libertad con el Área Metropolitana de San Salvador.

Este paso es parte de la estrategia integral del Plan de Movilidad Vial, pues se complementará con los otros seis pasos a desnivel que se construirán en el Árbol de La Paz, Hermano Lejano y en bulevar Constitución. Las licitaciones se harán próximamente para adjudicar las obras que podrían iniciar este año.

Hay otros cuatro pasos que se prevé construir en Santa Ana, San Miguel y Kilo 5, en Sonsonate, señaló el titular de Obras Públicas.

Empresa asignada hará el diseño y construcción de la obra para realizarla en un plazo de año, período que empezó el 18 de noviembre del año pasado y se espera terminarlo a finales de este, a un costo de $6.3 millones.

Para ello se contratarán directamente a 150 empleados y se generarán otros 950 puestos indirectos, con lo que se favorecerá el desplazamiento expedito hacia o desde el Puerto de La Libertad, considerando las otras obras que son parte del proyecto Surf City.

Actualmente se construyen colectores para redireccionar las aguas lluvias; se trabajará por la noche de 7:00 a.m. a 5:00 a.m. para no afectar la circulación vehicular, pero previo al inicio de la construcción de la infraestructura principal, se darán a conocer las reorientaciones vehiculares.

El paso es superior a dos carriles de norte a sur para empalmar en dos rampas; habrá cuatro pilas, dos intermedias y dos laterales, para favorecer a unos 8 mil conductores que diariamente se desplazan en esa zona, consideró el Ministro Rodríguez.