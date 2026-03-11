Inicia construcción de hotel frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador

La ceremonia contó con la participación de autoridades de gobierno, inversionistas y representantes del sector turístico y empresarial.

Foto: Mitur.

La Paz. El grupo desarrollador salvadoreño-guatemalteco Costa del Sol Hotel Group, colocó la primera piedra del Hotel El Salvador Airport, un proyecto hotelero de 153 habitaciones que se construirá frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Así se ha marcado el inicio formal de una obra concebida bajo estándares internacionales de hospitalidad contemporánea que busca fortalecer la oferta hotelera en el principal polo de desarrollo aeroportuario del país, consideraron salvadoreñas salvadoreñas.

El nuevo Hotel El Salvador Airport estará orientado a viajeros corporativos, turistas internacionales en tránsito, tripulaciones aéreas y delegaciones empresariales. Su diseño priorizará la eficiencia operativa, el confort y la funcionalidad, en línea con las exigencias de una operación hotelera internacional vinculada a la dinámica aeroportuaria.

El proyecto contempla un área de construcción aproximada de 18,000 metros cuadrados, que albergará 153 habitaciones en su primera fase, así como restaurantes, bares, salones para reuniones y eventos y un rooftop panorámico con vistas al entorno aeroportuario. La inversión inicial, superior a US$16 millones, forma parte del plan de expansión del grupo desarrollador en el país.

“Estamos convencidos de que este proyecto fortalecerá la conectividad aérea, el turismo corporativo y la inversión estratégica en el país”, afirmó Manuel Ríos, CEO de Costa del Sol Hotel Group.

Como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado salvadoreño, Hoteles Costa del Sol proyecta el desarrollo de cinco hoteles adicionales en ubicaciones estratégicas durante los próximos diez años, con una inversión estimada superior a US$120 millones. En conjunto, estos proyectos generarán aproximadamente 800 empleos directos y más de 3,200 empleos indirectos, contribuyendo al dinamismo económico del país y al fortalecimiento del ecosistema turístico y empresarial.

“La incorporación de un hotel de estándar internacional fortalecerá la competitividad de El Salvador como destino para inversión, turismo y conectividad regional”, agregó Ríos.