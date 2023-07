HP y su nueva era de vida híbrida y experiencia gamer renovada

Las nuevas versiones de HP Envy, HP Pavilion, y las soluciones de audio Poly, están diseñados para que los usuarios tengan la libertad y flexibilidad para sacarle el máximo provecho a la vida híbrida.

Foto: HP.

San Salvador. La forma en que vivimos continúa transformándose y las personas siguen buscando tecnología adecuada. Contar con dispositivos flexibles y adaptables nunca había sido tan importante como hoy, especialmente cuando la capacidad para comunicarse, crear y consumir contenido resulta fundamental.

La HP Envy x360 cumple con todas las necesidades de conexión remota para el entretenimiento, estudio y trabajo e implementa innovadoras características para vivir la vida híbrida con una calidad impecable.

Con el lanzamiento de la HP Envy x360, HP presenta la primera PC certificada con IMAX Enhanced en el mercado (disponible en algunas laptops de la línea HP Envy).

Las actualizaciones de la laptop HP Pavilion Plus 14 y de la HP Pavilion All in One 27”, fueron diseñadas para realizar la creación más demandante, sin dejar de lado la posibilidad de entretenerte sin obstáculos.

La HP Pavilion Plus 14 cuenta con un modo de desempeño, gracias a su procesador Intel Core de 13ª generación, que le permite administrar con facilidad cargas de trabajo intensas y jornadas de entretenimiento en cualquier lugar con el sonido envolvente que ofrece el Audio by B&O.

La HP Pavilion All in One 27” también contiene plástico de origen oceánico, con registro EPEAT Gold y certificación ENERGY STAR, además de contar con un empaque de materiales reciclables y de origen 100% sustentable.

La vida híbrida ha traído consigo retos, especialmente el de comunicarse de manera clara en casa o desde cualquier lugar. Poly, una compañía de HP Inc., ha diseñado Voyager Free 60, audífonos inalámbricos bluetooth empresariales enfocados en atender las necesidades de comunicación remota.

Por otra parte, el 62% de los gamers prefiere una PC que se pueda adaptar a todos los aspectos de su vida, en vez de usarla únicamente para jugar.

Con mil millones de gamers ingresando al mundo de los videojuegos en los últimos siete años y el 84% de ellos usando esta plataforma para conectarse con otras personas con intereses similares, los dispositivos para gaming permiten el acceso a innumerables títulos y comunidades afines.

Las nuevas laptops OMEN 16 y Victus 15, ofrecen a los gamers ocasionales, aficionados, entusiastas y hardcore, la potencia y flexibilidad para jugar y trabajar intensamente.