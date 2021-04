HP inicia Etapa dos de programa de entrenamiento “Experto Omnicanal”

Los nuevos tiempos exigen una transformación radical para el éxito de los negocios, HP recomienda ser un experto omnicanal para construir el futuro del retail juntos.

Foto: HP.

Centroamérica. HP Inc. anunció el calendario de la segunda etapa de sesiones gratuitas para «Convertirse en socio estratégico de retail experto en omnicanalidad».

Esto es parte del programa anual HP Omnichannel Masterclass, entrenamiento que busca apoyar a socios minoristas (retailers), en su transformación digital para enfrentar desafíos de negocio dado el crecimiento exponencial del comercio electrónico y el cambio en el comportamiento de compra del consumidor.

“Hoy en día existe una amplia variedad de rutas disponibles para que los retailers lleguen a los consumidores, y crear una estrategia omnicanal es crucial para el éxito y crecimiento de estos negocios en tiempos inciertos”, aseguró Ernesto Aguilar, Vicepresidente de Canales y Ominicalidad para HP América Latina.

En la segunda etapa del programa HP Masterclass, HP ha habilitado una serie de sesiones ejecutivas para los retailers estratégicos y prensa de la región, que contempla dos encuentros virtuales cada mes, comenzando a partir de mayo y hasta octubre del 2021.

A través de una conferencia con la consultora Edge by Ascential y una sesión con expertos de la industria sobre estrategia de omnicanalidad, se revisarán y analizarán temas como Future of Retail, Ecommerce Winning Strategy, Store of the Future Winning Strategy, Supply Chain & Fulfillment, Shopper Engagement & Retention, Data & Organization Transformation, entre otros.

En cada una de las próximas sesiones, los asistentes podrán aprender de los expertos en cada tema sobre sus experiencias y casos exitosos implementados a lo largo de la región:

Future of Retail se llevará a cabo los días 5 y 19 de mayo próximo, para analizar los factores externos de cambio que están transformando el panorama del Retail?

Ecommerce Winning Strategy será desarrollado día 2 y 16 de junio para abordar las estrategias de optimización y rendimiento de su espacio digital que ayudarán a impulsar las ventas en línea (online/digitales) y en tienda física (offline)

En tanto, los días uno y 14 de julio será desarrollado el Store of the Future Winning Strategy, para actualizar los últimos modelos de tienda física alrededor de todo el mundo, basadas en experiencia como pilar de la omnicanalidad.

El impacto del crecimiento de la automatización en el desarrollo de producto, el forecasting y el abastecimiento de productos, será analizado en el Supply Chain and Fullfilment, los días 11 y 25 de agosto; y los factores exitosos de cambio como lealtad y programas de fidelización o membresías, son parte del foro Shopper Engagement & Retention, a desarrollarse los días 8 y 22 de septiembre.

Finalmente, Data & Organization Transformation, el último d los foros programados para el 6 y 20 de octubre, analizará la importancia de los datos y la evolución de las habilidades necesarias para que los proveedores interactúen con los socios estratégicos de retail

“El programa anual de entrenamiento HP Omnichannel Masterclass, ha sido desarrollado como proyecto estratégico exclusivamente por HP, para apoyar en la transformación digital de nuestros socios de negocio a seguir adoptando la estrategia de omnicanalidad y así convertirlos en Expertos Omnichannel”, concluyó Aguilar.