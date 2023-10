Hoy será el eclipse solar anular visible en norte, centro y sur América

El instante pleno y fugaz del eclipse podrá ser apreciado en Santa Ana a las 11:39 a.m.; en San Salvador, a las 11:41 a.m.; y en San Miguel, a las 11:43 a.m. la oscuridad o ausencia de luz no será completa como cuando ocurrió el eclipse total el 11 de julio de 1991.

Foto: NASA.

San Salvador. Es sábado 14 de octubre la población de varios países de América podrá observar (con instrumentos adecuados) el eclipse solar anular que Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Sudamérica y Centroamérica.

La NASA informó que en Estados Unidos, el eclipse solar anular comenzará en Oregón a las 9:13 a.m., hora del Pacífico, y terminará en Texas a las 12:03 p.m. hora del centro.

Agregó que, luego, la trayectoria del eclipse solar anular visitará México y Centroamérica, pasando sobre Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá; el eclipse anular recorrerá Sudamérica en Colombia. Pasará sobre el norte de Brasil antes de terminar al atardecer en el océano Atlántico.

En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que el fenómeno será visible en un 83%; el eclipse durará tres horas, pero su efecto máximo solo será un instante.

Este instante podrá ser apreciado en Santa Ana a las 11:39 a.m.; en San Salvador, a las 11:41 a.m.; y en San Miguel, a las 11:43 a.m. la oscuridad o ausencia de luz no será completa como cuando ocurrió el eclipse total el 11 de julio de 1991.

El ministerio advirtió que El Sol no podrá verse directamente durante el eclipse, porque la radiación solar puede dañar los ojos; solo podrá verse con gafas certificadas o indirectamente, proyectando una imagen del solcon un espejo, hacia una pared.