Hoy es el Día Internacional del Hombre. El Salvador no lo celebra

Foto: Periódico EQuilibrium.

Latinoamérica. Establecido en 1992 por el Profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, pero globalizado por la Organización de las Naciones Unidas, este 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre.

En Latinoamérica, solo 16 países lo celebran. El Salvador no lo hace y no se sabe cuál es la razón para no incluirlo.

Estas son las naciones que lo celebran en esta región de América: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia (el 19 de marzo), Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.

No se divulga tanto como el Día Internacional de la Mujer, pero la ONU sostiene que se estableció esta celebración, en el marco de la igualdad de género.

Aunque acá no se celebra, vale la pena reconocer el esfuerzo de hombres como esta persona de la tercera edad que se refleja en la fotografía.

Este hombre que rozaría los 80 años, más o menos, y que arrastra una de sus extremidades para poder caminar con diversos productos acuestas y un bordón a la espalda, por si acaso, no lo detuvo ni las tormentas Eta, ni Iota.

En la actualidad, aprovecha para vender alcohol gel. Es la contraparte de quienes siendo jóvenes pierden su tiempo sin hacer nada productivo o extorsionando para tener dinero fácil.

Desconocemos su nombre, pero es evidente que representa a miles de hombres que, sin importar edad o condición física, salen a diario a ganarse el sustento.

Aunque la celebración data de 1992, no fue sino hasta 2009 que el Comité de Coordinación del Día Internacional del Hombre estableció los seis pilares del evento anual:

Promover modelos masculinos positivos y más normalizados, huyendo de estereotipos a partir de estrellas de cine o deportistas de élite; celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente: y hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional.

Además, busca poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales; mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género; y crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno.