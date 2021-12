Grupo Unicomer gradúa a profesionales en información tecnológica

Con el programa Be The One se da la oportunidad de seguir promoviendo el desarrollo del talento joven salvadoreño, brindándoles conocimiento sobre nuevas tecnologías demandadas en la actualidad y así poder insertarse en el mercado laboral.

San Salvador. Siete jóvenes profesionales se graduaron en tecnologías de alta demanda, gracias al programa Be The One impulsado por Grupo Unicomer y Stefanini Group, brindándoles la oportunidad de ampliar sus conocimientos en tecnología y potenciando sus habilidades en programación digital.

El programa tuvo una duración de tres meses y medio, incluyendo estudios en Google Cloud, Express Node JS, Java Spring Boot, PostGreSQL y MySQL. Fue impartido por Stefanini Group, empresa global con experiencia en transformación, innovación y tecnología.

Con el programa Be The One se da la oportunidad de seguir promoviendo el desarrollo del talento joven salvadoreño, brindándoles conocimiento sobre nuevas tecnologías demandadas en la actualidad y así poder insertarse en el mercado laboral.

De hecho, algunos jóvenes graduados están en proceso de selección para ingresar a Grupo Unicomer; otros serán colocados en diferentes empresas a través de Stefanini Group.

Las marcas comerciales de Grupo Unicomer acercan oportunidades de bienestar a millones de clientes en Latinoamérica y el Caribe, a través de la constante innovación en los productos que ofrecen, además de las facilidades de financiamiento a las que todos sus clientes pueden acceder.

Grupo Unicomer es una empresa socialmente responsable, la cual ejecuta acciones en beneficio de las diferentes comunidades donde opera, generando valor social, económico y ambiental; a través de una gran variedad de programas y voluntariados que vinculan a la compañía con las comunidades.