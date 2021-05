Girarán alerta internacional para capturar a Norman Quijano

Se informó desde el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, de San Salvador, que las autoridades judiciales preparan las órdenes de captura contra Quijano, quien aún se encuentra fuera del país, aunque prometió que regresaría y se presentaría a os tribunales, cuando fuera requerido.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La titular del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, dictó este jueves Instrucción con detención contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, por el delito de Fraude Electoral.

La FGR solicitó el antejuicio de Quijano el 27 de enero de 2020, por los delitos de Fraude Electoral y Agrupaciones ilícitas, porque el entonces Fiscal General, Raúl Melara, destituido el pasado 1 de mayo, consideró que se configuraban ambos delitos, tras la revelación de un video en un juicio contra al menos 400 pandilleros, en el que se observa a Quijano en una reunión donde ofrece dinero a cambio de votos.

En estas negociaciones también habrían intervenido por similares motivos, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (quien aparece en un vídeo entregado dos fajos de billetes), y el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como el exdiputado del FMLN, Benito Lara, quienes gozan de medidas sustitutivas.

En el caso de Quijano, en el actual proceso iniciado el pasado 1 de mayo, cuando ya había salido del país usando un pasaporte y un carro diplomático, la jueza también elevó a Instrucción por el delito de Agrupaciones Ilícitas, pero dictó medidas sustitutivas.

Se informó desde el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, de San Salvador, que las autoridades judiciales preparan las órdenes de captura contra Quijano, quien aún se encuentra fuera del país, aunque prometió que regresaría y se presentaría a os tribunales, cuando fuera requerido.

Oficialmente no se ha informado sobre dónde se encuentra el exdiputado, pero medios hondureños han informado que se le ha visto en su país, de donde es originaria su esposa.

En sus redes sociales, Quijano no ha negado ni confirmado esta versión; lo último que ha escrito, desde el pasado 4 de mayo, es lo siguiente: “Esta es mi única cuenta oficial en esta red. Lamento que muchos se dediquen a desinformar, pues no he publicado nada en las últimas 72 horas”, se refería así a una versión hondureña en la que se señalaba que Quijano se habría declarado “perseguido político”.