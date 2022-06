Gatorade potencia voz de atletas nacionales con su nueva campaña

La bebida deportiva impulsó a atletas nacionales, con el fin de inspirar a deportistas de todos los niveles a superar sus límites y no conformarse en su camino hacia la grandeza.

Foto: Gatorade.

San Salvador. Bajo el mensaje “Potencia tu voz interior”, Gatorade lanzó su campaña donde destaca el compromiso y los logros de cuatro deportistas nacionales, con el fin de inspirar a principiantes y siguientes generaciones de atletas en su camino hacia la grandeza.

Gatorade es una marca de bebidas para todos los atletas, independientemente del deporte que practiquen, desde principiantes hasta los más avanzados, que ayuda a potenciar las habilidades y desempeño en el deporte a través de hidratación y energía para desarrollar tus actividades deportivas de mejor manera y superarte, gracias a su fórmula óptima para deportistas: carbohidratos y electrolitos.

Fuera de la cancha, Gatorade busca inspirar y educar a la próxima generación de atletas tanto femenino como masculino, por ello, como foco principal para su más reciente campaña se escogieron a cuatro deportistas salvadoreños destacados a nivel internacional.

Se trata de José Mijanos, atleta olímpico y Campeón centroamericano de 100mts planos; Gabriela Funes, medallista centroamericana en campeonatos mayores de voleibol de sala; Esteban Ibáñez, quien ganó medalla de plata a nivel panamericano; y Antonella Cienfuegos, Sub Campeona Centroamericana de Salto con Pértiga.

Cada uno de ellos ha pasado por dificultades y momentos que los han hecho querer “tirar la toalla”; sin embargo, todos potenciaron su voz interior y decidieron no conformarse con ser un principiante, dándolo todo en cada entreno y competencia, convirtiéndose en atletas reconocidos en el extranjero.

“Sabemos que llegar a este punto de éxito en el deporte no es fácil y siempre hay momentos donde las ganas de flaquear aparecen, sin embargo, es de admirar que ellos no se dejaron vencer y potenciaron su voz interior para seguir creciendo y destacándose por sus habilidades y disciplina, no solo en el país sino a nivel internacional”, comentó Carolina Machado, Jefe Regional de Marca.

La campaña ha contemplado a nivel mundial a atletas destacados por su trayectoria internacional, pero la marca vio a bien brindar este espacio para enaltecer a los deportistas nacionales y brindarles un espacio para contar su historia e inspirar a las nuevas generaciones a través de las plataformas digitales de Gatorade y medios de comunicación.