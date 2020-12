GANA: Rodolfo Parker, ARENA y FMLN manipulan PGN

El Diputado Guillermo Gallegos dijo que el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no sabe nada de las modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PNG) que este trío que GANA y otros Diputados han dado en llamar Pacto De Corruptos.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La dirigencia del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) denunció que el Diputado Rodolfo Parker y los diputados de ARENA y FMLN que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, están manipulando el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno.

El Diputado Guadalupe Vásquez dijo que tanto los partidos de oposición como Parker serán los responsables de aprobar un presupuesto inconsulto e inconstitucional.

“Se está cocinando un presupuesto inconsulto, un presupuesto a intereses del FMLN y ARENA” al que podrían recortarle en los rubros de Educación, Salud y Seguridad y, por ello, como grupo parlamentario de GANA no se sumará a la votación por ese presupuesto manipulado, advirtió el legislador.

Para GANA, esta decisión política de esos partidos que ahora son aliados en contra del gobierno del Presidente Bukele responde a una intención eminentemente electorera que la que solo buscan salir de un compromiso pero que deja al PGN en una situación de Ilegalidad.

Los partidos de izquierda y derecha, otrora supuestos contrarios, más Parker, suman más de 56 votos para aprobar un presupuesto inconstitucional y con eso “pueden hacer lo que ellos quieren, aunque dañen al país; a ellos no les interesa eso, sino hacer prevalecer la aritmética legislativa que tanto daño le ha hecho al pueblo salvadoreño”, dijo el Diputado Vásquez.

GANA solo apoyará cambios presupuestarios que sean consultados con las autoridades de Hacienda, para hacer modificaciones como se ha hecho muchas veces haciendo uso de la legalidad en períodos anteriores.

Pero no es potestad de la Asamblea de mover fondos, sino de aprobarlo, denegarlo o disminuirlo, pero no de mover partidas presupuestarias. Para ello, GANA ha solicitado reuniones con la Comisión de Hacienda, pero no lo han aceptado sin que hacen lo suyo por intereses propios o partidarios, según Vásquez.