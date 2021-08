Gana Fácil, promoción de Sistema Fedecrédito trae una fiesta de premios

Claudia Ábrego: “los invitamos a realizar todas sus operaciones financieras desde donde se encuentren en los canales digitales FEDE MÓVIL y FEDE BANKING o en todos los puntos de atención de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores.

Foto: Fedecrédito.

San Salvador. El SISTEMA FEDECRÉDITO lanzó nuevamente su promoción GANA FÁCIL, con una fiesta de premios para sus socios y clientes que prefieren los productos y servicios financieros que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores.

GANA FÁCIL trae más de US $300,000 en premios, con los que llevará alegría a 710 afortunados ganadores; serán: 10 pick ups VW SAVEIRO, 65 motos SUZUKI, 90 premios de US $500, 100 premios de US $250, 180 premios de US $200 y 265 premios de US $100, son más de US $130,000 en premios en efectivo.

La promoción tendrá vigencia desde agosto de 2021 hasta enero de 2022 con tres grandes sorteos: 3 de septiembre de 2021, 5 de noviembre de 2021 y 7 de enero de 2022.

Los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo.

También el número quienes hagan apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del sistema.

Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING se le asignarán dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Estamos muy alegres de regresar con una fiesta de premios para nuestros socios y clientes con GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO, que en esta oportunidad viene con más de US $300,000 en premios”, dijo Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.