Fundación Ayúdame a vivir recibió apoyo de empresa privada en Navidad

El apoyo consistió en el impulso de la campaña “Esta navidad regala una quimio a niños con cáncer”, para inspirar y movilizar a sus colaboradores en torno a causas que reflejan los valores más humanos y solidarios de la compañía.

Foto: Movistar.

San Salvador. La Fundación Ayúdame a Vivir (FAV), organización que da tratamiento médico y apoyo integral gratuitos a la niñez con cáncer en El Salvador, recibió el pasado diciembre el apoyo de la empresa telefónica Movistar.

El apoyo consistió en el impulso de la campaña “Esta navidad regala una quimio a niños con cáncer”, para inspirar y movilizar a sus colaboradores en torno a causas que reflejan los valores más humanos y solidarios de la compañía.

En un banner con un árbol de Navidad se colocaron esferas, cada una de las cuales representaba una contribución voluntaria de los colaboradores de Movistar El Salvador, destinada a regalar esperanza a niños con cáncer, y sus familias.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de recaudación de fondos para apoyar los tratamientos que ofrece la Fundación Ayúdame a Vivir.

“Estamos orgullosos de sumar esfuerzos que generan un impacto real en la vida de los niños salvadoreños y sus familias”, expresó Eduardo Solórzano, Director Legal, Asuntos Corporativos & Negocio Mayorista de Movistar El Salvador, a lo que Carolina Cristiani, Gerente de Comercialización de Fundación Ayúdame a Vivir, contestó: “nos llena de esperanza ver cómo la solidaridad se convierte en motor de cambio.”

Como el único operador verde del país, Movistar continúa cumpliendo su promesa de ser la red más humana, no sólo a través de la tecnología, sino también mediante acciones que generan un impacto positivo y sostenible.

Estas acciones son el reflejo del enfoque estratégico impulsado por General International Telecom (GIT), grupo inversor que marcó un punto de inflexión en la historia de Movistar El Salvador, concluyeron representantes de la empresa.