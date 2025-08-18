Fuertes inversionistas estadounidenses visitan El Salvador

Growth Holding es un grupo compuesto por 64 empresas que invierten en varios sectores como el inmobiliario, la construcción, la hostelería y la tecnología.

San Salvador. Como resultado de la misión oficial salvadoreña desarrollada en julio pasado en Las Vegas ,Nevada, Estados Unidos, el Vicepresidente Félix Ulloa, recibió en El Salvador a dos empresarios de la industria hotelera.

La misma es liderada por el CEO y Fundador de Growth Holdings, Philippe Ziade, y el Presidente de International Business Development, Steve Escalante.

Growth Holding es un grupo compuesto por 64 empresas que invierten en varios sectores como el inmobiliario, la construcción, la hostelería y la tecnología. La comitiva, acompañada por la Cónsul General de El Salvador en Las Vegas, Silvia Romero, arribó al país con el propósito de conocer de primera mano el clima de negocios, las oportunidades de inversión y el potencial turístico que ofrece El Salvador.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele, de garantizar seguridad jurídica, estabilidad y un entorno favorable para las inversiones estratégicas que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleo.

El clima de seguridad que vive el país, propicia que empresarios internacionales lleguen a El Salvador para diversificar su portafolio de proyectos y explorar nuevas oportunidades de negocio, consideraron fuentes de la vicepresidencia.

Asimismo, los empresarios realizarán visitas a diferentes puntos turísticos del país, ya que manifestaron su interés en invertir en proyectos hoteleros en la zona de #SurfCity 2, que contribuyan al posicionamiento internacional de El Salvador, como un destino atractivo y competitivo.