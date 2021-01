Forbes: todos los sectores son llamados a recuperación económica

El foro contará con agendas diarias que comenzarán a las 9:00 A.M., hora Centroamericana, 10:00 A.M. de Panamá y 11:00 A.M. de República Dominicana.

Foto: Forbes.

San Salvador. En el escenario post Covid-19, la región necesita recuperar el crecimiento económico alcanzado antes de la pandemia y, para lograrlo, el trabajo coordinado de todos los actores sociales, incluidos empresas y gobiernos, será clave en las estrategias que se implementarán.

Este esfuerzo requerirá una lectura oportuna de la situación actual y la identificación de oportunidades en sectores específicos, por eso la revista Forbes Centroamérica y República Dominicana anunció la realización de su Foro Forbes «Perspectivas 2021: La ruta de la reactivación económica”.

El foro se realizará el 26 y 27 de enero en formato virtual y será trasmitido por las redes de Forbes Centroamérica y Revistas Forbes RD en Facebook, con el objetivo de convertirse en un laboratorio de pensamiento que detone ideas poderosas que ayuden a definir el rumbo que deberá tomar la región en áreas estratégicas como turismo, construcción, logística, agroindustria, manufactura y tecnología.

“Queremos seguir siendo el referente de información de valor para la región y contribuir con su reactivación económica; esto es necesario para retomar el rumbo hacia el desarrollo. A través del Foro Forbes Perspectivas 2021: La ruta de la reactivación económica, esperamos sentar las bases que nos permitan entender el contexto actual y crear ideas poderosas para generar estrategias de crecimiento y políticas públicas”, indicó Hugo Salvatierra, Editor en Jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana.

El foro contará con la participación de reconocidos speakers a nivel internacional, quienes compartirán importantes análisis sobre temas como el crecimiento económico en la región, retos en la transformación de las industrias en el 2021, atracción de inversión extranjera y retos en la reactivación de las Pymes.

También se incluirán testimoniales de startups, que tuvieron que reinventarse para salir adelante en plena pandemia, y un masterclass sobre persuasión subliminal para el ámbito empresarial.

Entre los speaker que participarán en el Foro se encontrarán: Dante Ariel Mossi Reyes, Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Fiorella Blanco Torres, Directora de Estrategia y Crecimiento Latam de FUNDES, y Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, entre otros.

El contenido del día uno del foro incluye las ponencias: Repensando la economía de la región y Cómo atraer inversión extranjera; el panel: Pymes, el eje de la reactivación económica; el pitch de emprendimiento: Lingocall, Costa Rica y Afinidata, Guatemala

El día dos se tendrán las ponencias: Reputación y gestión de riesgos y Inteligencia y contención para los colaboradores: los paneles: La reactivación económica de la región y la Industrias en transformación; el Pitch de emprendimiento: Ethicos Global, Guatemala; y la entrevista: El reto de la competitividad en Mesoamérica.