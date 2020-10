FGR reclama a familia de Sigfrido Reyes cerca de medio millón de dólares

FGR: “En total son 472 mil dólares los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue Diputado propietario y Presidente de la Asamblea Legislativa”.

Foto: FGR.

San Salvador. Mediante una Audiencia Preparatoria instalada por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, la Fiscalía General de República busca que el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, devuelva al Estado más de US $470 mil.

Tomando como base un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y sus propias investigaciones, la FGR sostiene que Reyes malversó como diputado propietario y como presidente de la Asamblea Legislativa, unos $459 mil.

Junto a Reyes también son procesados su esposa Susi Rodríguez y el hijo de ambos, Luis Reyes, a quienes la FGR les reclama $12 mil y $700, respectivamente.

Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción informaron que el delito por el cual deberá responder el exfuncionario y su familia es Enriquecimiento Ilícito.

Reiteraron que en el caso de Sigfrido Reyes el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hizo señalamientos en el sentido que el ex funcionario no justificó la cantidad de US $359 mil en el momento de hacer su declaración patrimonial.

Pero también como presidente de la Asamblea, Legislativa, realizó excesivos cobros de viáticos por un monto de US $99 mil.

Las investigaciones fiscales refieren que los fondos no justificados los utilizó reyes para hacer depósitos bancarios y para adquirir inmuebles en proyectos habitacionales lujosos.

Rodríguez, en tanto, habría utilizado el dinero en su haber, para realizar depósitos bancarios. “En total son 472 mil dólares los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue Diputado propietario y Presidente de la Asamblea Legislativa”, reiteró el fiscal de la Unidad Anticorrupción.