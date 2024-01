Fedecrédito realizó el tercer sorteo de la promoción Gana Fácil

Para dar fe y legalidad a este sorteo, se contó con la presencia del delegado municipal David Edgardo Callejas.

Foto: Fedecrédito.

San Salvador. SISTEMA FEDECRÉDITO realizó este jueves el tercer y último sorteo de la promoción Gana Fácil 2023, en el cual resultaron favorecidos 249 ganadores.

Estos ganaron cuatro pick-up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00; 40, de US $250.00; 60, de US $200.00; y 90, US $100.00.

Comoes tradición, los ganadores debieron realizar diversas operaciones financieras que ofrece Sistema Fedecrédito, ganaron desde uno hasta dos números electrónicos, haciendo uso de los sistemas habilitados, incluidos FEDE MÓVIL y FEDE BANKING y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

Para dar fe y legalidad a este sorteo, se contó con la presencia del delegado municipal David Edgardo Callejas.

“Este día cerramos con broche de oro esta edición de GANA FÁCIL, sorteando 249 premios entre pick ups, motos y dinero en efectivo. Agradecemos la preferencia de nuestros socios y clientes que resultaron ganadores y los invitamos a que continúen haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO, expresó Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de

FEDECRÉDITO. El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 820 puntos de atención y presencia en 195 municipios en el país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional.