Fedecrédito realizó el segundo sorteo de la promoción gana fácil

Foto: SF.

San Salvador. El Sistema Fedecrédito realizó el segundo sorteo de la 16ª edición de la promoción Gana Fácil, en el cual se conocieron a los felices ganadores de increíbles premios.

En esta ocasión se sortearon 233 premios: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

Participar en esta gran promoción es muy sencillo, los socios y clientes reciben un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del Sistema Fedecrédto y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO.

Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual, se les asignan dos números electrónicos y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

El sorteo contó con la presencia de la licenciada Marta Evelyn Rodríguez, delegada municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.

“Nos complace realizar este segundo sorteo y premiar la fidelidad de nuestros socios y clientes a través de esta promoción. Extendemos nuestras felicitaciones a los 233 afortunados ganadores de este sorteo. Invitamos a todos los salvadoreños a que continúen haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO, pues aún puedan participar en el tercer y último sorteo que se realizará el próximo 19 de diciembre”, expresó la licenciada Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.