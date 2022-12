Fedecrédito premia a ganadores de Ideas y Modelos de Negocios UFG

Con este aporte la institución financiera reafirma su compromiso de apoyar a los jóvenes salvadoreños que son el presente y futuro de nuestro país para que ellos puedan vivir la experiencia que los mueve a cumplir sus sueños.

Foto: SF.

San Salvador. Como cierre del concurso de Ideas y Modelos de Negocios realizado en conjunto con la Universidad Francisco Gavidia, el SISTEMA FEDECRÉDITO reconoció este jueves a los ganadores de dicho proyecto con capital semilla para la creación y el impulso de sus nuevos negocios.

El monto total en premios entregados es de US $ 5,000.00 distribuidos en dos categorías, la primera “Ideas de Negocios”, para el primer lugar fue de US $700.00, segundo lugar US $500.00 y tercer lugar US $300.00; la segunda categoría “Negocios en Marcha”, para el primer lugar US $2,000.00, segundo lugar US $1,000.00 y tercer lugar US $500.00.

En esta edición 2022 se cumplió con el propósito de fomentar la cultura emprendedora y la innovación en las 31 ideas de negocios y los 14 negocios en marcha de un total de 71 estudiantes de pregrado, egresados y postgrado de dicha universidad, quienes pusieron en práctica sus conocimientos, logrando con esto impulsar la creación de nuevas empresas con enfoque en tecnologías de información y Comunicaciones.

Con estas actividades el SISTEMA FEDECRÉDITO cumple una de sus líneas de Responsabilidad Social Empresarial enfocada en el apoyo de la educación y fomento de la cultura nacional.

“Como SISTEMA FEDECRÉDITO nos sentimos muy satisfechos con los resultados que se logran a través del patrocinio de estos importantes proyectos, los cuales benefician a los jóvenes quienes ponen todo su empeño para cumplir con sus objetivos de superación”, expresó Janeth Alegría, Jefe de la Secretaría de Transformación Digital del SISTEMA FEDECRÉDITO.