Fedecrédito entregó premios del “Concurso Nacional del Juego de Bolsa”

La segunda edición de este concurso, celebrado entre septiembre y diciembre de 2021, fue impulsado y organizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO), universidades del país y la DSIK.

Foto: Fedecrédito.

San Salvador. Siempre comprometidos con la educación y formación de la juventud, el Sistema Fedecrédito, en colaboración con la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional (DSIK), realizó la entrega de premios a los tres equipos ganadores de Universidades participantes en el “Concurso Nacional del Juego de Bolsa”.

Se trata de un simulador virtual del mercado bursátil en el que participaron instituciones educativas de varios países a nivel Latinoamericano.

El cocurso permitió que los participantes conocieran las funciones de la Bolsa, además de interpretar noticias relevantes del entorno económico, político y social para poder tener una experiencia cercana como actores reales en la toma de decisiones del mercado bursátil.

El Sistema Fedecrédito entregó en premios un total de US $3,450.00 distribuidos así: al primer lugar US $1,500.00, segundo lugar US $1,200.00 y 3 tablets con un valor aproximado de US $250.00 cada una para los integrantes del equipo en el tercer lugar.

En la premiación, realizada el jueves 10 de febrero en el Auditórium de Fedecrédito, estuvieron presentes en la mesa de honor Mario Ernesto Menéndez Alvarado, Superintendente del Sistema Financiero; Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de Fedecrédito; Rolf Grempel, Director de la Sparkassenstiftung Alemana en El Salvador, quienes entregaron los premios.

“En el Sistema Fedecrédito nos entusiasma sumar esfuerzos para la realización de este tipo de actividades que despiertan el interés y fomentan el espíritu inversionista de los jóvenes, lo que se logra a través del conocimiento de la operación de la bolsa de valores, acompañado de experimentar de forma segura la toma de decisiones en el mercado bursátil que, además, mejora sus habilidades de trabajo en equipo”, comentó el Rosales Rosa.

El Sistema Fedecrédito cuenta con más de 810 puntos de atención, con presencia en 195 municipios del país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información, visite www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.