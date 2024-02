Fedecrédito entrega premios del 3er sorteo de promoción Gana Fácil

En esta premiación se entregaron 249 premios: cuatro pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00; 40, de US $250.00; 60, de US $200.00; y 90, de US $100.00.

Foto: SF.

San Salvador. Sistema Fedecrédito entregó los premios del tercer y último sorteo de su promoción Gana Fácil, premiando de esta forma la fidelidad de sus socios y clientes.

En esta premiación se entregaron 249 premios: cuatro pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00; 40, de US $250.00; 60, de US $200.00; y 90, de US $100.00.

“Nos sentimos muy contentos de finalizar una nueva edición de la gran promoción Gana Fácil premiando a 249 ganadores que hicieron uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Invitamos a todos los salvadoreños a que se mantengan pendientes de nuestras promociones para ser acreedores de grandes premios”, comentó Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.