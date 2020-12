Fedecédito realiza segundo sorteo Gana Fácil con abundancia de premio

Fedecrédito cuenta con más de 700 puntos de atención, con presencia en 195 municipios del país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional.

San Salvador. El Sistema Fedecrédito llevó a cabo el viernes el segundo sorteo de la promoción Gana Fácil, entregando premios a 233 personas que resultaron ganadoras por sus compras u operaciones financieras.

Estas podrán disfrutar de grandes productos como tres pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

Para dar fe y legalidad del sorteo se contó con la presencia del Delegado Municipal de San Salvador, Franklin Selva.

“Cada sorteo que realizamos nos llena de mucha satisfacción pues de esta manera continuamos premiando la preferencia de los salvadoreños que hacen uso de nuestros productos y servicios financieros”, comentó Óscar Ruano, Gerente de Negocios de Fedecrédito.

Como siempre, la dinámica de participación en el sorteo Gana Fácil incluye la asignación de un número electrónico para quienes abonan a la cuota mensual de Préstamo vigente, contratan Préstamos, pagan cuota de Crédito Popular, cobran Remesas Familiares, abren o renuevan Depósito a Plazo, abren o incrementan la Cuenta de Ahorro Crece Mujer y Cuenta de Ahorros, obtienen Tarjetas de Débito y Crédito.

Además, reciben un número electrónico por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las mismas.

También, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING se les asignan dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al haber realizado sus transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

Fedecrédito cuenta con más de 700 puntos de atención, con presencia en 195 municipios del país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información, visite www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.