Falsas aplicaciones roban datos bancarios advierte ESET

Centroamérica. Investigadores de ESET, identificaron tres aplicaciones maliciosas utilizadas para robar credenciales bancarias. Advierten cómo es la metodología de engaño y la importancia de estar prevenido en caso que se replique esta técnica a nivel global.

En el primer trimestre de 2021, los smartphones representaron el 69% de todas las visitas a sitios web de retail en todo el mundo, y las compras de smartphones representaron el 57% de todas las compras online.

Un aspecto destacable de la compra de bienes y servicios, a través de un dispositivo móvil, es que el 53 % de usuarios de smartphones realiza compras desde aplicaciones específicas del proveedor.

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta sobre ciberdelincuentes que engañan a compradores ansiosos para que descarguen aplicaciones maliciosas.

En una campaña en curso dirigida a los clientes de ocho bancos de Malasia, actores de amenazas están intentando robar credenciales bancarias utilizando sitios web falsos que se hacen pasar por servicios legítimos, a veces copiando directamente el diseño del sitio original. Estos sitios web usan nombres de dominio similares a los de los servicios oficiales para tener más chances de pasar desapercibidos ante los ojos de las potenciales víctimas.

“Si bien la campaña por ahora solo se dirige exclusivamente a Malasia, más adelante podría expandirse a otros países y bancos. En este momento los atacantes buscan credenciales bancarias, pero también pueden sumar el robo de información de tarjetas de crédito en el futuro”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Esta campaña fue identificada por primera vez a fines de 2021 y en la misma se hicieron pasar por el servicio de limpieza legítimo Maid4u. Distribuida a través de anuncios de Facebook, la campaña busca convencer a las posibles víctimas para que descarguen malware para Android desde un sitio web malicioso.

En enero de 2022, MalwareHunterTeam compartió información sobre otros tres sitios web maliciosos y troyanos para Android atribuidos a esta campaña.

Además de eso, los investigadores de ESET encontraron otros cuatro sitios web falsos. Los siete sitios suplantaban la identidad de servicios que solo están disponibles en Malasia: seis de estos ofrecen servicios de limpieza, como Grabmaid, Maria’s Cleaning, Maid4u, YourMaid, Maideasy y MaidACall, mientras que el séptimo es una tienda de mascotas llamada PetsMore.

Estos falsos sitios web no brindan la opción de comprar directamente a través de ellos. En cambio, incluyen botones para supuestamente descargar aplicaciones de Google Play. Sin embargo, hacer clic en estos botones en realidad no conduce a la tienda oficial Google Play, sino a los servidores controlados por los actores de amenazas.

“Para tener éxito, este ataque requiere que las víctimas habiliten la opción “Instalar aplicaciones desconocidas” en sus dispositivos, la cual está deshabilitada por defecto. Vale la pena mencionar que cinco de las siete versiones legítimas de estos servicios ni siquiera cuentan con una aplicación disponible en Google Play”, agrega el investigador de ESET.

Para aparentar ser legítimas, las aplicaciones piden a los usuarios que inicien sesión una vez que son abiertas; sin embargo, no hay validación de cuenta en el lado del servidor: el software toma cualquier entrada del usuario y siempre la declara correcta.

Manteniendo la apariencia de una tienda online real, las aplicaciones maliciosas pretenden ofrecer productos y servicios para comprar utilizando una interfaz similar a la de las tiendas originales. Cuando llega el momento de pagar por la compra, a las víctimas se les presentan dos opciones de pago: pueden pagar con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria.

El objetivo de los atacantes es obtener las credenciales bancarias de sus víctimas. Después de elegir la opción de transferencia directa, a las víctimas se les presenta una página de pago falsa de FPX y se les pide que elijan un banco entre ocho opciones de bancos de Malasia y luego que ingresen sus credenciales. Los bancos apuntados por esta campaña maliciosa son Maybank, Affin Bank, Public Bank Berhad, CIMB Bank, BSN, RHB, Bank Islam Malaysia y Hong Leong Bank.

Después de que las víctimas envíen sus credenciales bancarias, reciben un mensaje de error que les informa que el nombre de usuario o la contraseña que proporcionaron no es válida. En este punto, las credenciales ingresadas ya se han enviado a los operadores de malware.

Para asegurarse de que los operadores detrás de esta campaña puedan ingresar a las cuentas bancarias de sus víctimas, las aplicaciones de tiendas online falsas también reenvían a los atacantes todos los mensajes SMS que recibe la víctima en caso de que alguno de esos mensajes contenga el código de autenticación en dos pasos (2FA) enviados por el banco.

Según el equipo de investigación de ESET, hasta ahora esta campaña de malware ha estado apuntando únicamente a Malasia: tanto las tiendas online cuya identidad de suplanta, como los bancos apuntados para el robo de credenciales de clientes, son de este país, y los precios de las aplicaciones se muestran en la moneda local, el ringgit malayo.

Lo recomendable es asegurarse al momento de comprar que está utilizando sitios web legítimos, verificando si el sitio web es seguro, es decir, su URL comienza con https://. Algunos navegadores pueden incluso negarse a abrir sitios web que no sean HTTPS y advertir explícitamente a los usuarios o brindar una opción para habilitar el modo solo HTTPS.

Cuidando, al hacer clic en anuncios, no seguir los resultados que ofrecen motores de búsqueda pagos, ya que es posible que no conduzcan al sitio web oficial y Verificar que no se está utilizando un sitio web falso.

Para disfrutar de una experiencia de compra online más segura desde un smartphone, se debe prestar atención a la fuente de las aplicaciones que está descargando; asegurarse de ser redirigido a la tienda Google Play cuando obtenga una aplicación; si es posible, utilizar un software para el proceso de autenticación en dos pasos (2FA) en lugar de SMS. Por ejemplo, Google Authenticator; y utilizar una solución de seguridad para dispositivos móviles para detectar sitios web peligrosos y aplicaciones maliciosas.