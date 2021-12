Exveterano se desmarca de acusaciones de Handal sobre marchas pagadas

Lejos de abstraerse de sus declaraciones, reiteró en una entrevista televisiva, que Pepe se reunió con la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. “hay movimientos de la Embajada, tocando algunos líderes del movimiento social que está en este tema de las manifestaciones”, reiteró.

San Salvador. “Pepe”, el exveterano guerrillero y actual líder de uno de los movimientos que los aglutina, intentó desmarcarse de los señalamientos que Jorge Schafick Handal hiciera la semana pasada, en el sentido que la Embajada estadounidense financia las marchas contra el gobierno del Presidente Nayib Bukele.

El exveterano se defendió diciendo que hay que contrarrestar las declaraciones de Handal y que sus palabras no los va a detener en su lucha contra lo que él llama “políticas nefastas”.

Pero Handal, lejos de abstraerse de sus declaraciones, reiteró en una entrevista televisiva, que Pepe se reunió con la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. “hay movimientos de la Embajada, tocando algunos líderes del movimiento social que está en este tema de las manifestaciones”, reiteró.

Los líderes de izquierda como Lorena Peña, Medardo González y Norma Guevara han criticado a su compañero de partido por dar a conocer esta información, pero Handal les retó a demostrar que no sabían nada de estas reuniones; mencionó que si no le dieron autorización a Pepe para reunirse con la Embajada, se les ha salido de control; si le dieron permiso, entonces en qué están si siguen negando ese financiamiento.

Jasael Torres, Secretario Nacional de Juventud del Fmln, no negó ese tipo de financiamientos y también dijo en una entrevista televisiva que “sí hay sectores en este país conservadores ligados históricamente a la derecha y otros sectores que pueden ser seducidos por el verde de los dólares de la Emabajada, no dudo que eso pueda estar ocurriendo, es que no es nuevo”, dijo Torres, al recordar que Estados Unidos invirtió un millón de dólares diarios durante la guerra.