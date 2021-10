Exoneran de multas e intereses a contribuyentes deudores del fisco

La medida brindará alivio a los salvadoreños que, debido al impacto económico generado por la pandemia, no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Los contribuyentes que no honraron sus compromisos con el Ministerio de Hacienda podrán efectuar sus pagos hasta en siete cuotas, con la eliminación de multas e intereses derivados del impago de impuestos, tal lo expresa el Decreto Legislativo que contiene la “Ley Especial y Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras”.

Los diputados argumentaron que las condiciones generadas por la pandemia han incidido en la capacidad económica de muchos contribuyentes, lo que no les permitió cumplir con sus obligaciones tributarias.

La nueva ley especial establece un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, al 10 de diciembre próximo para facilitar el pago de los impuestos.

Los contribuyentes deberán cancelar un 10% de la deuda y, previo acuerdo con el Ministerio de Hacienda, pagar el resto del monto en las cuotas mensuales acordadas (un máximo de siete).

Podrán acogerse al decreto quienes hayan declarado saldos a favor en una cuantía superior a la que legalmente les pertenecen, correspondientes a períodos anteriores; declaraciones de mercancías registradas cuya fecha o plazo para liquidar la operación haya vencido el 30 de junio de 2021.

La realización del pago de las obligaciones tributarias o presentación de declaraciones que no determinen pago, según sea el caso, en el plazo referido anteriormente, eximirá a quienes lo efectúen del pago de intereses y recargos y no se impondrán multas en los mismos períodos y ejercicios tributarios en los términos y alcances establecidos, según corresponda.

También podrán acogerse quienes tengan casos en jurisdicción de la Dirección General de Tesorería.

Además, los casos bajo la jurisdicción de la Dirección General de impuestos Internos que se encuentren en casos como: presentación de declaraciones en los que no se hayan pagado los impuestos establecidos; que no hayan presentado una o más declaraciones y estar obligados al pago del tributo respectivo o que, no obstante, no haber cumplido con la obligación formal de presentar la declaración el mismo, ya se hubiera pagado.

También son beneficiarios quienes no haya presentado una o más declaraciones tributarias y no hayan pagado el tributo respectivo, no obstante, haber realizado operaciones sujetas al pago del mismo, incluido el impuesto a las transferencias de bienes raíces; que hayan presentado declaraciones tributarias reflejando cero valores y no hayan pagado el tributo respectivo, aun habiendo realizado operaciones sujetas al pago de éstas.

Quienes hayan presentado declaraciones tributarias reflejando saldos a favor en una cuantía superior a la que legalmente le correspondía; quienes aún presentado declaraciones originales o modificatorias haya liquidado el tributo en una cuantía inferior a la que legalmente les correspondía; y quienes se encuentren en proceso de fiscalización iniciado antes o durante la vigencia del presente decreto, también pueden acogerse al decreto.

Podrán gozar de este beneficio quienes se encuentren en proceso de audiencia y apertura a pruebas ante la administración tributaria, cuando los plazos legales referente a la audiencia y apertura a pruebas venzan con posterioridad al presente decreto. En este caso, el plazo para efectuar el pago, gozando de estos beneficios, se extenderá hasta la finalización del plazo de apertura a pruebas.

En los casos de haber finalizado la audiencia de apertura a pruebas se encuentre en proceso de tasación de impuestos y/o multas y no se haya notificado la resolución respectiva; encontrarse en el plazo de impugnación de las resoluciones de tasación de tributos y/o multas y no hayan interpuesto el recurso respectivo, entre otras, también están contemplados en el decreto.