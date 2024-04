Excandidato arenero pidió $30 millones a Joel Sánchez

Ni el presidente de Arena, Carlos García Saade, ni el partido, ni el candidato aludido se han pronunciado ante los señalamientos de su excandidato presidencial.

San Salvador. El excandidato presidencial de Arena, Joel Sánchez, quien el pasado 22 de abril renunció a dicho partido, aseguró que el candidato a alcalde por San Salvador Sur, Efraín Cañas, le exigió darles a los areneros $30 millones para financiar la campaña partidaria.

Según Sánchez, Cañas no solo intento coaccionarlo para que les diera dinero, sino que lo insultó, amenazó e increpó porque el excandidato no quiso dar esa cantidad de dinero. Sánchez retó a Cañas a desmentirlo.

“Efraín Cañas, tú me dijiste eso y me amenazaste, me insultaste, y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarte y te reto a que digas a que lo que digo es mentira. Me dijiste, si no traes 30 millones de dólares este día por favor retírese que para qué se metió a esto.”

Los areneros le recriminaron que quedaron en tercera posición electoral debido a que Sánchez no quiso dar la millonaria contribución.

Además, los “representantes” de la sociedad civil que lo acuerparon como candidato presidencial, también le pidieron dinero, en total $15 mil mensuales para cada “grupito” que representaban. En aquellos momentos, se presentaron como parte de la sociedad civil Miguel Fortín Magaña, Ronald Umaña y Rubén Zamora, entre otros.

“Eran propuestas descabelladas, todas las propuestas que me hacían eran descabelladas”, dijo Sánchez, quien agregó que siempre lo amenazaron con sacarlo del partido y hasta a hacer la ridícula amenaza de darle la candidatura presidencial a Hilcia Bonilla, cuando la candidatura de Sánchez ya estaba inscrita en el TSE.

Todo esto ocurrió en la propia casa de Joel Sánchez, la cual había sido convertida en casa de campaña de Arena. Incluso, los areneros miembros del COENA se burlaban de Sánchez, en su propia casa. Solo nueve de 13 directores nacionales le expresaron su apoyo.

Aparte de intentar sacarle dinero para la campaña, Arena contrató una empresa para diseñar la campaña presidencial, y pretendieron que Sánchez pagara en su totalidad ese contrato, por un monto superior a medio millón de dólares.

