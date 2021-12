EWTN transmitirá Misa de Noche Buena del Papa Francisco

El mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco se transmitirá el sábado 25 de diciembre a las 6:00 a.m., hora de Lima, Quito, Bogotá y Miami. En La Paz se transmitirá a las 7:00 a.m.

Por: ACI Prensa.

Internacional. La cadena de televisión católica por cable EWTN transmitirá en vivo desde el Vaticano la Misa de Nochebuena y Natividad del Señor que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro.

EWTN También transmitirá el tradicional mensaje Urbi et Orbi, anunció el sitio católico ACI Prensa en su edición de este 24 de diciembre.

La tradicional ceremonia religiosa será transmitida este viernes 24 de diciembre a la 1:30 p.m., hora de Lima, Quito, Bogotá y Miami; en La Paz se transmitirá a las 2:30 p.m. señala el sitio.

Agrega que, en Santiago, Asunción, Montevideo y Buenos Aires el horario es 3:30 p.m. En Ciudad de México se transmitirá a las 12:30 p.m.

Posteriormente, el mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco se transmitirá el sábado 25 de diciembre a las 6:00 a.m., hora de Lima, Quito, Bogotá y Miami. En La Paz se transmitirá a las 7:00 a.m. En Santiago, Asunción, Montevideo y Buenos Aires el horario es 8:00 a.m. En Ciudad de México se transmitirá a las 5:00 a.m.

Para seguir EWTN en Youtube, ingrese usted puede ingresar a este enlace https://www.youtube.com/user/EWTNespanol

Por otra parte, esta fuente recoge los diversos mensajes de la jerarquía católica en torno a la Navidad: los obispos del Uruguay alentaron a los fieles que están afligidos o desesperanzados por algún motivo, a vivir con esperanza el anuncio de la Salvación en esta Navidad; El Obispo de Tacuarembó, Mons. Pedro Wolcan, dijo que es conveniente recibir e integrar en la vida el mensaje de Nochebuena que exclama: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: ‘Hoy, en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor’” Lc. 2, 10.

En tanto, el Obispo de Córdoba (España), Mons. Demetrio Fernández, recordó que este 25 de diciembre la Iglesia convoca a sus hijos a celebrar el nacimiento de Cristo y, por lo tanto, la noche previa es un momento “para la oración”, el encuentro familiar, la fiesta y la alegría. En una reciente carta, el obispo español explicó que la Nochebuena del 24 de diciembre es la “noche santa en la que la Iglesia convoca a todos sus hijos” para celebrar que “Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo, tomando carne del vientre virginal de María”.