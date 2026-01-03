EUA captura a presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores

En diversas partes del mundo en donde están esparcidos alrededor de siete millones de venezolanos, decenas de estos se reunieron en plazas públicas para celebrar la captura de Maduro, quien será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, entre otros delitos.

Foto: Redes sociales.

Caracas. Luego de un sorpresivo operativo militar de la Fuerza Delta especializada del ejército estadounidense, durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado junto a su esposa Cilia Flores, confirmó el propio presidente estadounidense, Donald Trump en sus redes sociales.

Más, tarde, las capturas fueron confirmadas tanto por la Casa Blanca como por el Secretario de Estado, Marco Rubio; este último dio declaraciones al respecto en una entrevista con la televisión local estadounidense.

El presidente Trump, anunció en sus redes sociales que este mismo sábado dará una conferencia de prensa para informar sobre la operación militar de la Fuerza Delta en Caracas y sobre la detención de Maduro.

Gobiernos como Rusia e Irán, expresaron su rechazo a este ataque estadounidense, así como presidentes y expresidentes de Brasil (Inacio Lula da Silva) de Colombia (Gustavo Petro) y el exgobernante de Bolivia, Evo Morales.

En tanto, el excandidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla dijo que “celebramos la libertad del pueblo de Venezuela hoy 3 de enero de 2026”.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele se limitó a publicar en sus redes sociales un vídeo donde Maduro se burlaba de él mientras el expresidente Salvador Sánchez Cerén reía plácidamente; también publicó una fotografía de Nicolás Maduro, en sudadera, esposado y con una botella de agua en sus manos.