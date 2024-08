Temu es la filial occidental de Pingduoduo, una importante empresa china especializada en la venta al por menor en línea, la cual ofrece a los compradores la posibilidad de adquirir productos directamente a fabricantes que destacan por ofrecer precios muy bajos.

Foto: ESET.

Centroamérica. Comprar en línea se ha convertido en una práctica cada vez más habitual para las personas, y así como las posibilidades son cada vez más grandes, también crecen los engaños vinculados a estas plataformas.

ESET analiza la plataforma de compras onlinechina Temu, que permite comprar directamente a los fabricantes, las estafas más comunes que la rodean y de qué manera mantenerse protegidos frente a estos.

Temu es la filial occidental de Pingduoduo, una importante empresa china especializada en la venta al por menor en línea, la cual ofrece a los compradores la posibilidad de adquirir productos directamente a fabricantes que destacan por ofrecer precios muy bajos. De hecho, según reporta Statista, es la aplicación de compras más descargada en el mundo.

Adicionalmente, brinda a sus usuarios la posibilidad de generar créditos para futuras compras, a través de juegos de ruleta o incentivando a otros a unirse al sitio.

Si bien pareciera ser el sitio ideal para realizar compras, es interesante revisar por ejemplo las reseñas de los clientes: Al momento, el sitio presenta una calificación de 2,45/5 de los visitantes del Better Business Bureau (BBB) de Estados Unidos. Por otro lado, el 40% de las reseñas efectuadas en Trustpilot son de una estrella.

Las principales críticas de los usuarios se basan en el spam que generan en la bandeja de entrada, lo dificultoso que es recibir reembolsos y también que muchas veces los artículos llegan en malas condiciones o directamente no llegan.

“Claro que lo enunciado anteriormente no hace de Temu un sitio fraudulento. Pero su popularidad sí lo convierte en un sitio de interés para los estafadores, que buscarán realizar sus estafas aprovechándose de consumidores desprevenidos”,comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Las principales estafas relacionadas a Temu, son el Phishing, con publicidades que aparecen en diferentes sitios web o que llegan a través de correos electrónicos no solicitados, las cuales dicen otorgar importantes descuentos en diversos productos de Temu.

Falsa publicidad de celebridades. Se presentan como si tuvieran un vínculo comercial con Temu. El objetivo final es redirigir a un sitio falso para así obtener los datos personales y de la tarjeta de crédito de la víctima.

Productos al límite de la infracción: Si bien de momento no hay evidencia de que Temu incluya productos falsificados en su catálogo, si se han identificado informes de productos duplicados, los cuales rozan los límites de la infracción de patentes (aunque sin cruzarlos). Los productos Apple pueden ser un gran paradigma, ya que es posible que se presenten artículos similares, pero a un precio muy por debajo del real.

Desde ESET comentan que siempre es bueno prestar atención a los apartados de privacidad y seguridad de todo tipo de plataformas. Temu ha buscado mejorar su seguridad, por ejemplo, con el lanzamiento de un Bug Bounty (o programa de recompensas por errores).

De todos modos, el equipo de investigación de ESET Latinoamérica comparte diversas medidas que como usuarios se pueden implementar para hacer de la compra una experiencia placentera y sobre todo, segura:

No hacer clic en aquellos enlaces que están incluidos en correos electrónicos no solicitados, o en anuncios. En caso de querer consultar una oferta de Temu anunciada online, es más prudente visitar el sitio de forma independiente. No es recomendable guardar los datos de pago en la cuenta. Adicionalmente, es preferible tener configurada la autenticación de dos factores.

También es preciso no creer en aquellas ofertas que piden ingresar un código de referencia en Temu, sobre todo aquellas que son presentadas por celebridades. Si bien Temu ofrece ofertas especiales y precios muy bajos, es mejor prestar atención a los grandes descuentos que se aplican porque en general podrían ser una estafa.